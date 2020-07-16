في بعض الأحيان ربما ترغب في حفظ مقاطع يوتيوب في آيفون لمشاهدتها لاحقًا حتى عندما تكون في وضع عدم الاتصال، ولكن في الوقت نفسه نجد أن إصدار تطبيق يوتيوب المجاني لا يتيح رابط تنزيل مباشر لحفظ مقاطع الفيديو.

لحسن الحظ؛ هناك بعض الطرق التي يمكنك استخدامها لحفظ مقاطع يوتيوب في آيفون، التي منها: الاشتراك بخدمة يوتيوب أو استخدام تطبيقات الجهات الخارجية التي تتيح حفظ مقاطع يوتيوب لمشاهدتها لاحقًا.

3 طرق تساعدك في حفظ مقاطع يوتيوب في آيفون بسهولة:

1- الاشتراك في خدمة يوتيوب بريميوم:

(يوتيوب بريميوم) YouTube Premium؛ هو إصدار مدفوع من يوتيوب يُكلفك 16 دولارًا شهريًا، يتيح لك تنزيل مقاطع الفيديو في هاتفك الذكي وحفظها لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال، وبالرغم من أن مقاطع الفيديو التي يتم تنزيلها منخفضة الدقة إلى حد ما، ولكن على الأقل يمكنك مشاهدتها في أي وقت حتى بدون اتصال.

2- استخدم تطبيقات الجهات الخارجية:

هناك العديد من التطبيقات المجانية والمدفوعة التي يمكنك استخدامها لتنزيل مقاطع فيديو يوتيوب، الجانب السلبي هو أنك ستحتاج إلى تنزيلها أولًا في حاسوبك، ومن ثم نقلها إلى هاتف آيفون الخاص بك، وتعتبر خدمة (AirDrop) أسهل طريقة لنقل مقاطع فيديو يوتيوب من الحاسوب إلى هاتف آيفون، من خلال الخطوات التالية:

تأكد من تفعيل ميزة النقل اللاسلكي (AirDrop) في كل من الحاسوب وهاتف آيفون.

اضغط بزر الماوس الأيمن على ملف الفيديو في الحاسوب، من القائمة التي تظهر لك اضغط على خيار (مشاركة) Share، ثم اختر (AirDrop).

سيتم إرسال الملف مباشرة إلى ألبوم الفيديو في هاتفك، حيث يمكنك مشاهدته في أي وقت.

3- استخدام ميزة تسجيل الشاشة:

بدءً من إصدار نظام التشغيل (iOS 11) أتاحت آبل ميزة (تسجيل الشاشة) التي تتيح لك تسجيل شاشة هاتف آيفون، حيث يمكنك استخدامها لتسجيل مقاطع فيديو يوتيوب، من خلال الخطوات التالية: