هونر تعلن رسميًا عن Honor Tablet 6 و Honor Tablet X6

أعلنت هونر – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – اليوم الخميس عن حاسوبين لوحيين جديدين، هما: (هونر تابلت 6) Honor Tablet 6، و(هونر تابلت إكس6) Honor Tablet X6.

ويقدم كلا الحاسوبين شاشة من نوع LCD، ويعملان بنظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل، ويحتويان بطارية بسعة 5,100 ميلي أمبير/ الساعة، ويحتويان معالجًا من نوع (كيرين 710أي) Kirin 710A.

ويكمن الخلاف بين الحاسوبين اللوحيين – اللذين أُطلقا في الهند – في الشاشة، إذ تأتي شاشة (هونر تابلت 6) بقياس 10.1 بوصات وبدقة +FHD، في حين تأتي شاشة (هونر تابلت إكس6) بقياس 9.7 بوصات وبدقة 1200×800 بكسل.

ويقدم (هونر تابلت 6) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت أو 128 جيجابايت. أما حاسوب (هونر تابلت إكس6) فيقدم ذاكرة وصول عشوائي بقياس 3 جيجابايت فقط، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت فقط.

ويقدم الحاسوبان مكبري صوت، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل. وعلى ظهره، هناك كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل. وتأتي البطارية في كلا الحاسوبين بسعة 5,100 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C.

وبرمجيًا، يعمل الحاسوبان بواجهة المستخدم Magic UI 3.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 التابع لشركة جوجل. ويدعم كلا الحاسوبين القلم الإلكتروني (هونر ماجيك-بنسل) Honor Magic-Pencil، وهما يأتيان مع تطبيقات Huawei Education Center، و Children’s Paradise مثبتة مقدمًا.

ويتوفر طراز (واي فاي فقط) من (هونر تابلت 6) مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت بسعر 185 دولارًا أمريكيًا، أما طراز LTE مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت بسعر يعادل 271 دولارًا أمريكيًا. وستبدأ المبيعات اعتبارًا من 28 تموز/ يوليو الجاري.

أما حاسوب (هونر تابلت إكس6) فهو يتوفر بسعر يعادل 157 دولارًا أمريكيًا لخيار 3 جيجابايت/ 32 جيجابايت ودعم (واي فاي) فقط، أما طراز LTE فهو متاح بسعر 171 دولارًا أمريكيًا. وستبدأ مبيعات هذا الحاسوب في الصين اعتبارًا من شهر آب/ أغسطس المقبل. ولا معلومات عن موعد طرح الحاسوبين في الأسواق العالمية.