مايكروسوفت تحدد تاريخ إطلاق خدمة بث الألعاب Project xCloud للجميع

قالت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس: إنها ستطلق خدمة بث الألعاب التابعة لها (بروجكت إكس كلاود) Project xCloud للجميع في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، مما يمثل دفعة إضافية للشركة في قطاع الألعاب السحابية.

وقال (فيل سبنسر) – رئيس وحدة (إكس بوكس) Xbox لدى مايكروسوفت – اليوم: إن خدمة (إكس كلاود) xCloud ستُطلق مجانًا لعملاء خدمة الاشتراكات (إكس بوكس جيم باس) Xbox Game Pass، التي تتيح للاعبين الوصول إلى قائمة مختارة من الألعاب.

وقال سبنسر في منشور على مدونة مايكروسوفت: “سنجمع Xbox Game Pass و Project xCloud معًا بدون تكلفة إضافية لأعضاء Xbox Game Pass Ultimate”. وأضاف: “من خلال الألعاب السحابية في Game Pass Ultimate، ستتمكن من تشغيل أكثر من 100 لعبة Xbox Game Pass على هاتفك أو جهازك اللوحي”.

وتمثل هذه الخطوة من مايكروسوفت إطلاقًا تجاريًا فعالًا لخدمة Project xCloud، مما يتيح للاعبين الاستمرار في لعب ألعابهم المفضلة عبر السحابة سواء باستخدام الهواتف، أو أجهزتهم اللوحية. ويجب على الراغبين في تجربة الخدمة التسجيل لتلقي دعوة للحصول على إصدار “معاينة” من الخدمة للعب.

ويأتي إعلان مايكروسوفت الجديد أيضًا قبل إطلاق منصة الألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، التي ستخلف منصة (إكس بوكس ون) Xbox One الحالية. وتسعى الشركة الأمريكية من خلال المنصة المرتقبة إلى منافسة منصة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 المرتقبة أيضًا من منافستها اليابانية سوني.

يُشار إلى سوق بث الألعاب عبر السحابة الوليد يشهد منافسة شديدة مع إطلاق شركات عديدة، مثل: جوجل، وإنفيديا لخدماتها الخاصة. ولا يزال هذا السوق يشهد بعض التعثر، إذ قوبلت خدمة (إستاديا) Stadia من جوجل بمراجعات مختلطة، في حين واجهة منصة (جيفورس ناو) GeForce Now من إنفيديا بعض المشكلات مع المطورين، إذ سحبت شركة (أكتيفيجين بليزارد) Activision Blizzard جميع ألعابها من الخدمة في شهر شباط/ فبراير الماضي.

يُشار إلى أنه لدى سوني أيضًا خدمة اشتراك في الألعاب، تسمى (بلاي ستيشن ناو) PlayStation Now، التي تتيح للاعبين الوصول إلى العديد من ألعاب (بلاي ستيشن) عبر منصة (بلاي ستيشن 4) والحواسيب الشخصية. أما شركة (نينتندو) Nintendo اليابانية الرائدة في سوق الألعاب فحتى مع عدم مشاركتها في سوق الألعاب السحابية، إلا أنها عززت تركيزها على الألعاب المحمولة من خلال منصة (سويتش) Switch، والألعاب المستندة إلى الهواتف الذكية، مثل: Mario Kart Tour.