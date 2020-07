كيف تم اختراق جميع حسابات تويتر البارزة؟

إن الاختراق التي حصل في منصة تويتر يمكن تصنيفه من أقوى الاختراقات التي حصلت في المنصة، حيث تم اختراق منصة تويتر من قبل لكن ليس بهذا الحجم.

إذن، كيف تمكن المتسللون من شن هذا الهجوم الواسع النطاق على واحدة من أشهر منصات التواصل الاجتماعي؟

أكدت تويتر أن المخترقين استغلوا أنظمة وأدوات الإدارة الداخلية الخاصة بها للوصول إلى الحسابات الشائعة، حيث شرحت تويتر في تغريدة ما حدث: “اكتشفنا ما نعتقد أنه هجوم منسق للهندسة الاجتماعية من قبل أشخاص استهدفوا بنجاح بعض موظفينا من خلال الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية، نحن نعلم أنهم استخدموا هذا الوصول للسيطرة على العديد من الحسابات المشهورة للغاية والتغريد نيابة عنهم”.

Most accounts should be able to Tweet again. As we continue working on a fix, this functionality may come and go. We're working to get things back to normal as quickly as possible.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020