كيف تم اختراق جميع حسابات تويتر البارزة؟

إن الاختراق التي حصل في منصة تويتر يمكن تصنيفه من أقوى الاختراقات التي حصلت في المنصة، حيث تم اختراق منصة تويتر من قبل لكن ليس بهذا الحجم.

إذن، كيف تمكن المتسللون من شن هذا الهجوم الواسع النطاق على واحدة من أشهر منصات التواصل الاجتماعي؟

أكدت تويتر أن المخترقين استغلوا أنظمة وأدوات الإدارة الداخلية الخاصة بها للوصول إلى الحسابات الشائعة، حيث شرحت تويتر في تغريدة ما حدث: “اكتشفنا ما نعتقد أنه هجوم منسق للهندسة الاجتماعية من قبل أشخاص استهدفوا بنجاح بعض موظفينا من خلال الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية، نحن نعلم أنهم استخدموا هذا الوصول للسيطرة على العديد من الحسابات المشهورة للغاية والتغريد نيابة عنهم”.

Most accounts should be able to Tweet again. As we continue working on a fix, this functionality may come and go. We're working to get things back to normal as quickly as possible. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

يبدو أن بيان تويتر يشير إلى تورط عدة أشخاص في الاختراق، ومع ذلك، يدعي تقرير (TechCrunch) الذي صدر اليوم أن الهجوم كان مدبرًا من قبل مخترق يدعى (Kirk)، وتقول المصادر أن (Kirk) حقق أكثر من 100000 دولار في غضون ساعات قليلة فقط بعد سيطرته على أدوات تويتر الداخلية.

استخدم المخترق أداة المشرف لإعادة تعيين عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بالحسابات المتأثرة، ثم قام بنشر رسالته في الحسابات الشهيرة التي سيطر عليها.

في غضون ذلك، يدعي تقرير صادر عن (Motherboard) أن أحد موظفي تويتر كان مسؤولًا عن هذه الفوضى، وقال مصدران آخران إن أحد العاملين في المنصة كان جزءًا لا يتجزأ من عمليات الاختراق، لكن المنصة لم تؤكد ذلك.

أخبر متحدث باسم (Motherboard) أن النظام الأساسي لا يزال يحقق في المشكلة، كما أن الشركة غير متأكدة مما إذا كان أحد الموظفين قد قام باختراق الحسابات أم منح المخترقين حق الوصول إلى أداة الإدارة.

مهما حدث، فإن شركة تويتر ستتحمل بالتأكيد نتائج هذا الانتهاك لفترة طويلة قادمة، كما شهدنا اليوم انخفاضًا في أسعار الأسهم في الشركة بسبب عمليات الاختراق البارزة ويمكن أن تواجه الشركة أيضًا تدقيقًا إضافيًا من قبل السلطات في المستقبل.

أغلقت المنصة في الوقت الحالي جميع الحسابات المتأثرة ولن يُمنح المالكين حق الوصول إلا بعد استعادتها بأمان.