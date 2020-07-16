كيف تحافظ على برودة الهاتف الذكي خلال أشهر الصيف الحارة؟

يجلب فصل الصيف عاداته الرائعة في كل مرة يأتينا بها، حيث يعتبر الصيف موسم لالتقاط الصور الذاتية الرائعة، لكن يجلب معه أيضًا الحرارة التي تؤثر على الهاتف الذكي بشكل كبير.

لا يعتبر فصل الصيف صديقًا جيدًا للإلكترونيات، وقد تكون الحرارة خطرة على الهاتف الذكي والأجهزة الإلكترونية بشكل عام، لذلك إليك بعض النصائح للحفاظ على برودة الهاتف الذكي في فصل الصيف هذا العام.

لا تترك الهاتف الذكي في السيارة:

هناك سبب يجعل من غير القانوني في بعض المناطق ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة في السيارة خلال فصل الصيف حتى مع ترك النوافذ مفتوحة قليلاً، وذلك لأن السيارات هي حاضنات معدنية عملاقة، ولهذا أيضًا لا يجب ترك الهاتف الذكي في السيارة.

بشكل عام، من الأفضل التخطيط المسبق للمكان الذي ستضع فيه الأشياء قبل ركوب السيارة، فإذا كنت تقود لمسافات طويلة، على سبيل المثال ضع حاملًا مغناطيسيًا في السيارة لإبقاء هاتفك مثبتًا على فتحة تكييف الهواء أثناء استخدامك له.

قم بإيقاف تشغيل ما لا تحتاج إليه:

مثل البلوتوث و (LTE) والواي فاي و(GPS)، إذا لم تكن بحاجة إلى هذه الأشياء أثناء تواجدك بالخارج، فأوقف تشغيلها، حيث يضمن ذلك أن هاتفك لا يعمل وهو في جيبك أثناء خروجك إلى الحدائق المشمسة.

دع هاتفك دون واقي:

لن ترتدي العديد من الثياب في درجات الصيف الحارة؟ فليست هناك حاجة لتراكمها فوق الهاتف الذكي أيضًا. حيث يجب الامتناع عن وضع أي واقي على هاتفك وذلك لتجنب ارتفاع حرارته.

افصل أجهزتك عن بعضها:

إذا كنت تتجول مع عدة أجهزة متجمعة في حقيبتك وكان الهواء ساخنًا، فتأكد من إيقاف تشغيلها والاحتفاظ بها في حجرات منفصلة، فهذا يمنح كل الأشياء المعدنية الموجودة على كتفك مساحة صغيرة للتنفس لأن العالم الخارجي حار جدًا في فصل الصيف.

لا تضع الهاتف الذكي في الثلاجة:

إن تبريد أدواتك بسرعة كبيرة جدًا قد يؤدي في الواقع إلى إتلاف المكونات الداخلية، وأفضل ما يمكنك فعله إذا شعرت أن جهازك ساخن للغاية هو تبريده ببطء عن طريق إيقاف تشغيله تمامًا وتركه بمفرده لفترة من الوقت، كما يجب عليك أيضًا فصل البطارية، إذا كانت قابلة للإزالة، وبالتأكيد ضع الهاتف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.