كيفية الحصول على نسخة احتياطية من جيميل

ربما قمت بتبديل وظيفتك في هذه الأيام، أو ربما قررت التوقف عن استخدام حساب بريد إلكتروني معين، أو ربما تريد فقط إنشاء نسخة من بريدك الإلكتروني جيميل للضرورة.

مهما كانت أسبابك، فليس من السيء عمل نسخة احتياطية من جيميل وحسابات جوجل الأخرى وتصديرها باستخدام ميزة (Takeout) من جوجل، حيث يمكنك تعيين حساباتك لإجراء نسخ احتياطي بانتظام، وهي ممارسة جيدة بشكل عام.

لكن إذا كنت تقوم بعمل نسخة احتياطية لحساب شركة، فقد تجد أن شركتك قامت بتعطيل (Takeout)، لكن تتوفر تطبيقات تابعة لجهات خارجية تقول إنها يمكنها الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جيميل ولكن يجب عليك التحقق من سياسات شركتك قبل تجربتها.

كيفية عمل نسخة احتياطية من جيميل: