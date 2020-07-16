فيسبوك ماسنجر يكسب ميزة مشاركة الشاشة في مكالمات الفيديو

أعلنت شركة فيسبوك اليوم أن ميزة مشاركة الشاشة الجديدة متاحة الآن في تطبيق ماسنجر على نظامي (iOS) وأندرويد، حيث كانت الميزة متاحة لأول مرة على إصدار الويب من فيسبوك وعلى تطبيقات سطح المكتب.

في نظام (iOS)، يمكنك مشاركة عرض مباشر لشاشة هاتف آيفون مع صديق أو فرد من العائلة، وذلك عند إجراء مكالمة فيديو مع شخص ما، حيث يمكنك النقر لتوسيع القائمة السفلية والعثور على خيار (مشاركة شاشتك).

بعد تحديد خيار (مشاركة شاشتك)، يمكنك الانتقال إلى تطبيق الصور الخاص بك لمشاركة الصور وتصفح إنستاجرام والتسوق عبر الإنترنت والمزيد.

يمكن استخدام مشاركة الشاشة في مكالمة فردية أو في مكالمة فيديو جماعية مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص، أو في محادثة (Messenger Rooms) مع ما يصل إلى 16 شخصًا.

ومن خلال خدمة (Messenger Rooms) أو (غرف مسنجر)، اتخذت عملاقة التواصل الاجتماعي الخطوة الأولى لدمج خدمات التراسل الفوري التابعة لها، إذ إن الخدمة الجديدة لا تقتصر على مستخدمي تطبيق مسنجر فقط، بل يمكن لمستخدمي خدمتي إنستاجرام، وواتساب الانضمام إلى المحادثات الجماعية المرئية. وقالت فيسبوك في بيان: إن خدمة (مسنجر رومز) تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 مستخدمًا في المكالمة، ولكنها ستعرض على شاشة أجهزة سطح المكتب 16 مشاركًا فقط، و8 مشاركين على شاشات الأجهزة المحمولة، وذلك في تصميم شبيه بما تقدمه خدمة (زووم) Zoom المنافسة.

الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك قالت اليوم إن ميزة مشاركة الشاشة في ماسنجر متاحة في جميع أنحاء العالم بدءًا من الآن.