صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف برنامج Adobe InDesign مع خصم 81%

- الحزمة الكاملة لاحتراف العمل على برنامج أدوبي إنديزاين The 2020 Adobe InDesign CC Master Class Bundle.
- عدد الدورات: 5.
- عدد الدروس: 246.
- المدة: 23 ساعة.
- تسعى الشركات دائمًا إلى البحث عن مصممين موهوبين يمكنهم الإبداع في كل شيء، سواء تصميم صفحات المواقع أو تصميم واجهات التطبيقات، أو المنشورات الدعائية المختلفة للمنتجات، أو تصميم الكتب. لذلك يحتاج جميع المصممين إلى احتراف استخدام برامج أدوبي لتقديم تصماميم مميزة.
- تُغطي هذه الحزمة التدريبية جميع المهارات اللازمة لاحتراف تصميم الكتب المطبوعة، والمجلات الرقمية، والكتب الإلكترونية، ومستندات PDF التفاعلية، وكذلك نشرها.
- ستتعلم أساسيات برنامج (Adobe InDesign) ابتداءً من اكتشاف الواجهة، والتعرف على كيفية التنقل خلال تخطيطات المستندات بسرعة، والتعامل مع النصوص، وكيفية ربط إطارات النصوص معًا، وتحويل التخطيطات إلى صور ثابتة وملفات PDF لمشاركتها مع زملاء العمل، وحتى العمل على مشاريع حقيقية من خلال إعداد مستند من صفحة واحدة وكذلك نشرات إخبارية وكتيبات.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية زيادة الإنتاجية وتسريع سير العمل من خلال التوجيه القائم على المشاريع. فحتى لو لديك خبرة في التعامل مع البرنامج ستجد نصائح وحيل تساعدك على نقل عملك إلى مستوى أعلى.
- كما تتضمن دورتين للمستوى الاحترافي لتصميم مطبوعات جذابة، مثل: المنشورات والملصقات والكتيبات الترويجية للمنتجات والتقارير السنوية، والمجلات والكتب، من خلال تعلم التقنيات التركيبية، وخيارات النص المتقدمة، وتنسيق المستندات الطويلة، وحتى كيفية التحضير لنشر المواد المختلفة سواء المخصصة للطباعة أو المخصصة للنشر على الإنترنت.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
221 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 81%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- InDesign CC: Getting Started
- InDesign CC Essentials
- InDesign CC Advanced
- InDesign CC Masterclass Part 1
- InDesign CC Masterclass Part 2