صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف برنامج Adobe InDesign مع خصم 81%

ستتعلم أساسيات برنامج (Adobe InDesign) ابتداءً من اكتشاف الواجهة، والتعرف على كيفية التنقل خلال تخطيطات المستندات بسرعة، والتعامل مع النصوص، وكيفية ربط إطارات النصوص معًا، وتحويل التخطيطات إلى صور ثابتة وملفات PDF لمشاركتها مع زملاء العمل، وحتى العمل على مشاريع حقيقية من خلال إعداد مستند من صفحة واحدة وكذلك نشرات إخبارية وكتيبات.