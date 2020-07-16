صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في برنامج AnyTrans لإدارة ملفات آيفون مع خصم 57%

يُعتبر (AnyTrans) أفضل برنامج لإدارة ملفات آيفون حيث يتيح لك إمكانية نقل الملفات والبيانات بين جهاز آيفون، وآيباد، و(آيبود) iPod، و(آيتيونز) iTunes، و(آيكلاود) iCloud والحاسوب بسهولة، بفضل بساطة السحب والإفلات أو نقرة واحدة سريعة لنقل الملفات بين أجهزتك دون أي متاعب.