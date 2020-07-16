صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في برنامج AnyTrans لإدارة ملفات آيفون مع خصم 57%

- اشترك مدى الحياة في برنامج AnyTrans لإدارة ملفات وبيانات آيفون AnyTrans® One-Stop Content Manager for iOS.
- يُعتبر (AnyTrans) أفضل برنامج لإدارة ملفات آيفون حيث يتيح لك إمكانية نقل الملفات والبيانات بين جهاز آيفون، وآيباد، و(آيبود) iPod، و(آيتيونز) iTunes، و(آيكلاود) iCloud والحاسوب بسهولة، بفضل بساطة السحب والإفلات أو نقرة واحدة سريعة لنقل الملفات بين أجهزتك دون أي متاعب.
- يُعد الاحتفاظ بنسخة احتياطية كاملة ومحدثة أفضل طريقة لتجنب فقدان البيانات بشكل غير متوقع، لذلك يوفر لك برنامج (AnyTrans) حلًا كاملًا لعمل نسخة احتياطية من بيانات هاتف آيفون، ويقدم لك أيضا طريقة استعادة أكثر مرونة، حيث يضمن لك دائمًا إمكانية استرجاع بياناتك بطريقة سهلة وسريعة.
- تتيح لك خطة الاشتراك مدى الحياة في برنامج (AnyTrans) الوصول إلى العديد من الميزات، منها: إدارة جميع المحتوى الخاص بك في مكان واحد، بما يشمل: الملفات الموسيقية، والكتب، والصور، والمذكرات الصوتية، ومقاطع الفيديو، ورسائل iMessages وسجل متصفح (سفاري) Safari، وغير ذلك الكثير. سواء كان المحتوى في آيفون أو آيباد أو الحاسوب، أو حتى iTunes أو iCloud فيمكنك حفظ نسخة احتياطية بسهولة.
- إزالة جهات الاتصال والرسائل غير الضرورية للحفاظ على قائمتك نظيفة؛ ونسخ العناصر المهمة احتياطيا؛ أو نقلها إلى هاتف آيفون الجديد.
- استخدم ميزة (عكس الشاشة) Screen Mirroring في برنامج AnyTrans لمشاهدة شاشة أجهزة آيفون أو آيباد بالكامل في الحاسوب، مما يتيح لك الاستمتاع ببث مقاطع الفيديو، وتشغيل الألعاب في شاشة أكبر.
- إمكانية حفظ الإشارات المرجعية في متصفح سفاري، وجهات الاتصال، والتقويمات والملاحظات عند تشغيل مزامنة iCloud.
- إمكانية إدارة الملاحظات التي تم قفلها.
- إمكانية تلقي إشعارات الرسائل.
- دعم ميزة تصفية الرسائل حسب الوقت.
- إصدار البرنامج: AnyTrans 8.5.0.
- مدة الاشتراك: مدى الحياة.
- الحد الأقصى لعدد الأجهزة: جهاز واحد.
- التوفر: أونلاين.
- خيارات الوصول: سطح المكتب.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
69 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 57%.
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