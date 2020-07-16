سامسونج تعلن رسميًا عن Galaxy M01s بسعر اقتصادي

أعلنت شركة سامسونج اليوم الخميس عن هاتفها الذكي الأحدث في سلسلة (إم) M، وهو (جالاكسي إم01إس) Galaxy M01s الذي يقدم مواصفات منخفضة.

ويحتوي (جالاكسي إم01إس) معالجًا ثماني النوى بتردد 2 جيجاهرتز، ويقدم شاشة من نوع PLS TFT LCD بقياس 6.2 بوصات وبدقة 1520×720 بكسل.

ويقدم الهاتف أيضًا كاميرتين خلفيتين بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي في قطع على شكل قطرة ماء، وتبلغ دقتها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويقدم (جالاكسي إم01إس) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن عن طريق منفذ (مايكرو يو إس بي) MicroUSB القديم. ثم إنه يأتي مع حساس بصمة على ظهره.

ويتوفر الهاتف الجديد في الوقت الراهن في الهند باللونين الأزرق، والرمادي، وذلك بسعر منخفض يعادل 133 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن هاتف (جالاكسي إم01إس) الجديد يعد النسخة المخففة من هاتف (جالاكسي إم01) الذي أُعلن عنه مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي. وهو يقدم مواصفات شبيهة بهاتف اليوم.

وكانت سامسونج قد كشفت عن (جالاكسي إم01) بالتزامن مع إطلاق هاتف (جالاكسي إم11) الذي أُعلن عن هاتف (جالاكسي إم11) نهاية شهر آذار/ مارس الماضي مع شاشة بقياس 6.4 بوصات وبدقة 1560×720 بكسلًا، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 13 ميجابكسل، و 5 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة فهي بدقة 8 ميجابكسل.