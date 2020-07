تويتر تسهل الوصول إلى الرسائل المباشرة على الويب

أعلنت منصة تويتر عن تغيير بسيط لنسخة الويب يجعل من السهل على المستخدمين الوصول إلى الرسائل المباشرة، حيث كشفت عن واجهة جديدة تسهل الوصول إلى الرسائل المباشرة على الويب دون الحاجة إلى مغادرة الجدول الزمني.

وبدأت الشركة بطرح علامة تبويب مخصصة للرسائل بحيث تكون موجودة دائمًا كنافذة قابلة للطي في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة، مثل نافذة دعم الدردشة التي تنبثق عبر العديد من مواقع الويب التي تقدم منتجًا أو خدمة.

وبينما كان يتعين عليك فتح قسم منفصل من موقع تويتر على الويب للاطلاع على الرسائل المباشرة الخاصة بك، ستتمكن الآن من الوصول إليها من نافذة منبثقة موجودة أسفل يمين الجدول الزمني.

ومن خلال مقطع الفيديو الذي نشرته المنصة، فإن الواجهة تبدو مشابهة لما تقدمه منصات فيسبوك ولينكدإن حاليًا للرسائل المباشرة.

وتأتي الواجهة الجديدة للرسائل المباشرة، التي كانت قيد التطوير منذ شهر أبريل على الأقل من هذا العام، بعد إدخال ردود الفعل التعبيرية في شهر يناير، إلى جانب إدخال الميزة الجديدة للبحث ضمن الرسائل المباشرة، التي وصلت إلى تطبيق (iOS) العام الماضي.

وتقول تويتر: إن الميزة الجديدة يتم طرحها على الويب في الوقت الحالي، ولا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى واجهة الرسائل المباشرة بوضع ملء الشاشة من خلال النقر على خيار “الرسائل” على الجانب الأيسر من الشاشة.

وتختفي علامة التبويب المصغرة الموجودة في الزاوية عندما يكون المستخدم ضمن واجهة الرسائل المباشرة بوضع ملء الشاشة.

ويبدو أن هناك تحسنًا كبيرًا في واجهة رسائل المنصة، لكن تويتر أعلنت عن الميزة في أسوأ وقت ممكن، إذ يأتي الإعلان بعد تعرضها لأسوأ اختراق على الإطلاق.

وأعلن حساب المنصة الرسمي عن طرح الميزة بعد نحو نصف ساعة من اختراق حساب تويتر الخاص بالرئيس التنفيذي لشركة تيسلا (Tesla)، (إيلون ماسك) Elon Musk، للترويج لعملية احتيال بيتكوين.

كما تعرضت جميع الحسابات البارزة، من أمثال باراك أوباما وجو بايدن وآبل، لمشاكل، ونشرت تغريدات للترويج لعملية احتيال بيتكوين.

ودفع ذلك تويتر إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة تمثلت في منع جميع الحسابات التي تم التحقق منها من التغريد.

وأكدت الشبكة الاجتماعية أن أدواتها الداخلية قد تم اختراقها، مما ساهم في جعل عملية اختراق الحسابات واسعة جدًا.

Slide into those DMs without clicking away from your timeline.

Rolling out on web. pic.twitter.com/BdaeYoyPu2

— Twitter (@Twitter) July 15, 2020