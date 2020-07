بعد فيسبوك .. جوجل تستثمر في منصات جيو الهندية

أكدت شركة جوجل عزمها استثمار 4.5 مليارات دولار في منصات جيو (Jio Platforms) الهندية – التي تبلغ قيمتها 65 مليار دولار – مقابل حصة تبلغ 7.7 في المئة.

ويأتي هذا الاستثمار، الذي أبلغت عنه وكالة بلومبرج وأكده نائب رئيس جوجل (سامير سامات) Sameer Samat في تدوينة، بعد أقل من أربعة أشهر من إعلان شركة فيسبوك ضخها 5.7 مليارات دولار في منصات جيو الهندية للحصول على حصة تبلغ 9.99 في المئة.

وتمتلك منصات جيو (Jio Platforms)، ذراع التكنولوجيا الرقمية لمجموعة ريلاينس إندستريز (Reliance Industries) للملياردير الهندي (موكيش أمباني) Mukesh Ambani، شبكة الهاتف المحمول (Jio Infocomm)، التي سجلت ما يقرب من 390 مليون مشترك منذ إطلاقها في عام 2016.

وأصبحت (Jio Infocomm) الشركة الأولى في الهند من حيث الإيرادات وقاعدة المشتركين، ولدى (Jio Platforms) أيضًا العديد من التطبيقات والخدمات الأخرى في التجارة الإلكترونية والنطاق العريض.

وقالت جوجل: إنها تخطط لتطوير هاتف ذكي بأسعار معقولة بالاشتراك مع (Jio Platforms)، بحيث سيكون الهاتف محسنًا للتعامل مع أندرويد ومتجر جوجل بلاي (Play Store).

وكتب سامات في التدوينة: “نحن متحمسون لإعادة التفكير معًا بشأن كيف يمكن لملايين المستخدمين في الهند أن يصبحوا مالكين للهواتف الذكية”.

وأضاف “تساعد هذه الجهود على توفير فرص جديدة، وتزيد من قوة النظام البيئي النابض بالحياة للتطبيقات، وتدفع الابتكار لقيادة النمو للاقتصاد الهندي الجديد”.

ومضى سامات ليشير إلى أن غالبية الناس في الهند لا يملكون إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وهناك عدد أقل منهم يمتلكون هاتفًا ذكيًا.

ويتم استثمار الأموال عبر صندوق الرقمنة المسمى (جوجل من أجل الهند) Google for India، الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.

وتأسس الصندوق لتسريع الاقتصاد الرقمي في الهند على مدى السنوات الخمس القادمة من خلال مزيج من الاستثمارات في الأسهم، والشراكات، والاستثمارات التشغيلية، والبنية التحتية، والنظام البيئي.

ودفع المستثمرون في الأشهر الأخيرة ما يقرب من 20 مليار دولار مقابل الحصول على أسهم في منصات جيو الهندية.

وقالت إنتل في وقت سابق من هذا الشهر: إنها تستثمر 250 مليون دولار في منصات جيو، وأعلنت كوالكوم قبل عدة أيام أنها تعتزم استثمار 97 مليون دولار.

وكشف صندوق الثروة السيادية الإماراتي (مبادلة) Mubadala في الشهر الماضي عن استثماره 1.2 مليار دولار في الشركة، في حين ضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) مبلغ 1.5 مليار دولار لشراء حصة تبلغ 2.32 في المئة.

Everyone should have access to the internet. Proud to partner with @reliancejio to increase access for the hundreds of millions in India who don’t own a smartphone with our 1st investment of $4.5B from the #GoogleForIndia Digitization Fund.https://t.co/1fP8iBZQfm

— Sundar Pichai (@sundarpichai) July 15, 2020