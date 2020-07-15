Zoom تتوسع وتطلق أول جهاز للعمل عن بُعد

أعلنت شركة (زوم) Zoom – التي شهدت زيادةً هائلةً في عدد المستخدمين مطلع تفشي جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-18 – عن الدخول في سوق العتاد، وذلك بإطلاق جهاز مزود بشاشة لمسية مصممة لمساعدة الأفراد على العمل عن بُعد.

وقالت الشركة: إن الجهاز – المسمى Zoom For Home – DTEN ME – سيُباع بسعر 599 دولارًا أمريكيًا، وسيبدأ شحنه اعتبارًا من شهر آب/ أغسطس المقبل.

ويقدم DTEN ME شاشة لمسية بقياس 27 بوصة مع ثلاث كاميرات ذكية، وثمانية ميكروفونات مدمجة داعمة لميزة تقليل الضجيج، وهو يأتي مع برنامج (زوم) مثبتًا مقدمًا. ويُشار إلى أن شركة (زوم) لم تصنع الجهاز بنفسها، إذ صنعته DTEN، وهي شركة ناشئة أمريكية متخصصة في صناعة أجهزة مؤتمرات الفيديو.

ويبدو أن DTEN يحتوي واجهة بسيطة جدًا توفر وصولًا سريعًا إلى ميزات (زوم) المتنوعة، ومن ذلك: الاجتماعات، وألواح المعلومات، وجهات الاتصال. كما أنه يتزامن مع التقويم الخاص بالمستخدم ويعرض اجتماعاتهم القادمة في قائمة. ويمتاز الجهاز أيضًا بدعم ربطه بالهواتف، أو الحواسيب المحمولة عبر “الاقتران بالموجات فوق الصوتية”، وفق موقع (تك كرنش) TechCrunch.

ومع أن مبلغ 599 دولارًا قد يبدو سعرًا باهظًا مقابل جهاز لا يوفر إلا الاتصال عبر (زوم)، مقارنةً بإمكانية استخدام البرنامج عن طريق الهاتف، أو الحاسوب، ولكن يبدو أن الفكرة تتمثل في توفير طريقة تسهل على الموظفين الجدد الذي يعملون عن بُعد الانتقال مباشرةً إلى (زوم) دون الحاجة إلى تثبيت برامج، أو تثبيت أي معدات أخرى معقدة.

يُشار إلى أن DTEN ME هو أول جهاز معتمد من Zoom for Home، وهي فئة من منتجات الأجهزة والبرامج التي تقول (زوم): إنها محسنة للمكاتب المنزلية. وأخبرت الشركة موقع (تك كرنش) بأنه سيُطلق المزيد من الأجهزة مستقبلًا، وذلك من شركات، مثل: Neat Bar، و Poly Studio X Series.