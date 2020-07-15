BMW تكشف النقاب عن سيارة iX3 الكهربائية

كشفت شركة (BMW) عن (iX3)، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل للشركة بمدى يصل إلى 200 ميلًا، والأولى للعلامة التجارية منذ إطلاق (i3) في عام 2014.

ومن المفترض تصنيع (iX3) في الصين وبيعها هناك وفي أوروبا، ولن تأتي إلى الولايات المتحدة، وستبدأ عمليات التسليم في نهاية هذا العام، على أن يتم بيعها مقابل 68 ألف يورو (نحو 77500 دولار).

وتعتبر (iX3) بمثابة سيارة (BMW X3) من نواح عديدة، لكنها مزودة بمحرك كهربائي، مما يجعلها أول سيارة كهربائية ذات مظهر طبيعي أطلقتها شركة صناعة السيارات الألمانية.

وفي حين أن ذلك قد يساعد في تطبيع التكنولوجيا، إلا أنه يعني أيضًا أن (BMW) اضطرت إلى الضغط على نظام الدفع الذي يعمل بالبطارية فيما يتعلق بتصميم السيارة التي تم تطويرها في الأصل لتكون مدعومة بمحرك احتراق داخلي.

ويعني هذا مساحة أقل للبطاريات والمحركات والتكنولوجيا الأخرى بالمقارنة مع شيء مصمم خصيصًا ليكون كهربائيًا.

لكن (BMW) وجدت مساحة مناسبة لإضافة بطارية بقوة 80 واط ساعي ضمن (iX3)، وتقول الشركة: إنها توفر مدى يصل إلى 285 ميلًا بالشحنة الواحدة استنادًا إلى معيار (WLTP) الأوروبي.

وفي حين أن هناك محركًا كهربائيًا واحدًا فقط لتحريك سيارة SUV إلى الأمام، فإنه يوفر قوة تصل إلى 210 كيلو واط من الطاقة (286 حصان) ويمكنه جعل السيارة تنطلق من 0 إلى 100 كيلومترًا في الساعة خلال 6.8 ثواني.

ويمكن شحن بطارية (iX3) بمعدل 150 كيلو واط، مما يعني أنه يمكن شحنها من 0 إلى 80 في المئة في غضون 34 دقيقة، ويمكن للسيارة السير مسافة 100 كيلومترًا بعد شحنها لنحو 10 دقائق.

ومن الواضح أن (BMW) بذلت جهدًا أكبر فيما يتعلق بإدخال التكنولوجيا الكهربائية ضمن سيارة مصممة أصلاً لاستخدام البنزين بالمقارنة مع ما فعلته مرسيدس مع (EQC).

وأبهرت (BMW) العالم قبل بضع سنوات بالسيارة الهجينة (i8) الفائقة والسيارة الكهربائية (i3) المرنة بشكل مدهش، لكنها أمضت سنوات تتجاهل عمليًا السيارات الكهربائية، باستثناء سيارة (ميني) Mini الكهربائية الجديدة التي تعمل بتقنية (i3).

وتحاول الشركة الألمانية الآن، مثل العديد من أقرانها، اللحاق بالركب في سوق هيمنت عليه شركة (تيسلا) Tesla إلى حد كبير.