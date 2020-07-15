نيسان تكشف عن سيارة Ariya الكهربائية

كشفت شركة نيسان رسميًا عن سيارة (أريا) Ariya الكهربائية المتعددة الأغراض (SUV) الجديدة كليًا، ويأتي ذلك بعد مرور عقد من تقديم سيارة (Leaf) الكهربائية المدمجة.

وتعد (Ariya) بتحسين سوق السيارات الكهربائية من خلال سيارة الكروس أوفر الكهربائية الجذابة التي توفر مدى يصل إلى 300 ميلًا بالشحنة الواحدة، مع نموذج أساسي يبدأ من 40 ألف دولار، وستطرح للبيع في عام 2021.

وتتاح أريا – أول سيارة كوبيه من نوع كروس أوفر كهربائية بالكامل من نيسان – بإعدادات الدفع الأمامي والدفع الخلفي، وسيتم تقديم حجمين مختلفين للبطارية: 63 كيلو واط ساعي و 87 كيلو واط ساعي.

وبالنظر إلى حجم (Ariya) الصغير نسبيًا – أقصر بنحو 4 بوصات من نموذج تيسلا (Model Y) – فإن نسخة البطارية الأكبر لديها فرصة لتحقيق علامة 300 ميلًا.

وتتوقع الشركة أن تزيد مبيعات نماذج السيارات الكهربائية لتصل إلى أكثر من مليون سيارة سنويًا بحلول نهاية السنة المالية 2023، ومن المفترض أن تلعب (Ariya) دورًا مهمًا في تحقيق هذا الهدف.

وتبدأ مبيعات نيسان أريا في اليابان في منتصف عام 2021، على أن تصل سيارة نيسان الكهربائية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد أكثر من عام بقليل، وذلك وفقًا لمتحدث باسم الشركة.

ورفضت الشركة التعليق على حجم المبيعات الأمريكية المستهدفة، لكنها أكدت أن أريا ستباع في جميع الولايات الخمسين.

وتمكنت نيسان أخيرًا من الانتقال من نظام التبريد بالهواء في سيارة (Leaf) إلى نظام التبريد بالسائل، واقترح (ماكوتو فوكادا) Makoto Fukada، كبير أخصائي المنتجات في (Ariya)، أن القرار كان يتعلق بتسريع أوقات الشحن للرحلات البرية.

وقال فوكادا: يمكننا أن نقطع 800 كيلومترًا في 8 ساعات، من ضمنها وقت الشحن، وهذا هو نوع الأداء الذي استهدفناه عند تصميم هذه المنصة الكهربائية الجديدة.

كما توفر السيارة نظام الدواسة الإلكترونية (e-Pedal)، وتستخدم الجيل التالي من نظام (ProPILOT Assist 2.0) المتطور لمساعدة السائق.

وتعد نيسان بأن أريا سيكون لديها مساحات شاسعة للأرجل، بالإضافة إلى التفاعل السهل بين ركاب المقاعد الأمامية والخلفية.

وتصف الشركة المقصورة بأنها هادئة وتسمح للركاب بالاسترخاء والاستمتاع بالمساحة المريحة التي تشبه الصالة الفاخرة.

فيما شدد المسؤولون التنفيذيون على أن المقصورة المريحة والمتجددة الهواء مفيدة للاستخدام مع نظام (ProPILOT Assist 2.0).