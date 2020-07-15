نصائح كانون لتخفيف الحرارة الزائدة في EOS R5 و EOS R6

أرسلت شركة كانون (تنبيهًا إعلاميًا) لتوضيح المخاوف من ارتفاع درجة الحرارة فيما يتعلق بكاميرات EOS R5 و EOS R6 الجديدة، حيث توضح كانون حدود وقت التصوير المقدرة، كما توضح لماذا اختارت عدم إضافة مروحة داخلية، وتشارك بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على الحرارة عند تصوير فيديو (4K و8K).

تُبين شركة كانون الخطوات التي تتخذها لإدارة احتمالية ارتفاع درجة الحرارة في كاميرا EOS R5 و EOS R6 حيث تركز الشركة على نقطتين في بيانها:

استخدام سبائك المغنيسيوم في الكاميرات لتبديد الحرارة بعيدًا عن المكونات الداخلية.

تم تضمين وظيفة (التحكم في الحرارة الزائدة) لتقليل توليد الحرارة عندما تكون الكاميرا في وضع الاستعداد.

تعالج شركة كانون نقص المروحة – مثل تلك الموجودة في كاميرا (S1H) من باناسونيك – قائلة إنها قررت عدم تضمين مروحة داخل جسم الكاميرا للحفاظ على الحجم الصغير والبنية الخفيفة الوزن بالإضافة إلى مقاومة الطقس لكاميرتي EOS R5 و EOS R6

ستعرض كل من EOS R5 و EOS R6 الوقت المقدر الذي يتوقع أن تكون هذه الكاميرات قادرة على التسجيل، وذلك بناءً على وضع التسجيل ودرجة حرارة الكاميرا الحالية، بالإضافة إلى المعلومات الموجودة على الكاميرا، شاركت كانون أيضًا تفاصيل دقيقة حول مقدار الوقت الذي تتوقعه من كلتا الكاميرتين لتكونان قادرتين على التسجيل بناءً على الدقة ومعدل الإطارات ووضع التصوير.

شاركت كانون أيضًا رسمًا بيانيًا صغيرًا يوضح الوقت المقدر الذي يمكنك توقعه قبل التسجيل بعد ارتفاع درجة حرارة الكاميرا:

أما بالنسبة إلى ما يمكنك القيام به للمساعدة في تقليل الوقت المستغرق في ارتفاع درجة حرارة EOS R5 و EOS R6 فقد شاركت الشركة النصائح التالية: