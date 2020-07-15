كيف ترسل رسائل فيديو إلى أصدقائك باستخدام تطبيق Google Duo؟

(جوجل دو) Google Duo هو تطبيق مجاني من جوجل لمكالمات الفيديو، يمكنك استخدامه لإجراء مكالمات فيديو فردية أو جماعية مع العائلة والأصدقاء، مع الحفاظ على خصوصية مكالماتك، حيث إنه يدعم تقنية التشفير (من طرف إلى طرف) End-to-End Encryption.

أعلنت جوجل خلال شهر يونيو الماضي عن إضافة ميزات جديدة لتطبيق Google Duo، أبرزها: دعم مكالمات الفيديو الجماعية لما يصل إلى 32 شخصًا في الوقت نفسه في إصدار الويب وإصدار أندرويد.

ولكن تطبيق (Google Duo) يقدم أكثر من مجرد مكالمات فيديو، حيث يتيح لك إرسال رسائل فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية، أو رسالة صوتية تصل مدتها إلى 30 ثانية إذا اتصلت بأحد الأشخاص ولم يرد، ويمكنك أيضًا إنشاء ملاحظات مخصصة وإرسالها.

ولكن في بعض الأحيان قد ترغب في إرسال فيديو سريع لشخص ما دون الاتصال به أولًا، وهنا يتيح لك تطبيق (Google Duo) تسجيل الرسائل وإرسالها إلى إلى ما يصل إلى 32 جهة اتصال أو مجموعة.

إليك كيفية إرسال رسائل فيديو إلى أصدقائك باستخدام تطبيق Google Duo:

يُعد إرسال رسائل فيديو إلى الأصدقاء باستخدام تطبيق (Google Duo) أمرًا سهلاً للغاية ولا يستغرق سوى بضع خطوات:

افتح تطبيق (Google Duo) واسمح له بالوصول إلى الميكروفون والكاميرا وجهات الاتصال إذا لم تكن قد فعلت ذلك من قبل.

اضغط على أحد الأسماء لإجراء مكالمة هاتفية، إذا رنّ الهاتف لمدة 60 ثانية ولم تتلقى استجابة يمكنك الضغط على خيار (ترك رسالة فيديو) أو ترك رسالة صوتية.

إذا أردت إرسال رسائل فيديو أو رسائل صوتية لأصدقائك مباشرة دون الاتصال بهم، اسحب لأسفل في منتصف الشاشة لتسجيل رسالة.

ستظهر لك 4 خيارات أسفل الشاشة، الأول: (فيديو) Video يتيح لك تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية، الثاني: (صوت) Audio يتيح لك تسجيل رسائل صوتية تصل مدتها إلى 30 ثانية، والثالث: (صورة) يتيح لك التقاط صور داخل التطبيق مباشرة وإرسالها للأصدقاء، والرابع: (ملاحظة) Note يتيح لك إنشاء ملاحظات مكتوبة وتخصيصها.

اضغط على خيار (فيديو) Video لبدء التسجيل.

قبل البدء في التسجيل يمكنك الاختيار من بين عدد كبير من الفلاتر والتأثيرات.



بمجرد الانتهاء اضغط على زر التوقف في أسفل الشاشة، وإذا استمر الفيديو لمدة 60 ثانية، فسيتوقف التسجيل تلقائيًا.

يمكنك مشاهدة الفيديو لمعاينته قبل الإرسال، وإذا أردت تغيير شيء يمكنك الضغط على خيار (إعادة التسجيل) Record الذي يظهر في أسفل الزاوية اليسرى للبدء من جديد.

بمجرد الانتهاء اضغط على خيار (التالي) Next.

حدد ما يصل إلى 32 جهة اتصال أو مجموعة فردية، ثم اضغط على (إرسال) Sent.

بالطريقة نفسها؛ يمكنك أيضًا إرسال رسائل صوتية، وصور، وملاحظات للأشخاص والمجموعات من خلال التمرير سريعًا لليسار أو اليمين على الخيارات الموجودة في شاشة تسجيل الفيديو، وتحديد الخيار الذي يناسبك.

الجدير بالذكر أن صلاحية جميع أنواع الرسائل التي ترسلها تنتهي بعد 24 ساعة، بحيث يكون لدى المستلمين يوم كامل لرؤية ما ترسله إليهم. يمكنك أيضًا حذف أو حتى حفظ أي رسالة تُرسلها في تطبيق (Google Duo)، باتباع الخطوات التالية:

افتح جهة الاتصال التي أرسلت لها الرسالة.

اضغط لفترة طويلة على الرسالة، ثم اضغط على خيار حذف أو حفظ في أعلى الشاشة.

التطبيق متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، كما يتوفر منه إصدار للويب.