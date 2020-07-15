يعد مسح ذاكرة التخزين المؤقتة في نظام ويندوز 10 بداية جيدة لاستكشاف مشكلات النظام وإصلاحها، وتحسين أداء هذا النظام، بالإضافة إلى تحرير مساحة على القرص، لذلك إليك كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت في ويندوز 10.

ابحث عن (تنظيف القرص) ( Disk Cleanup )، حيث يمكنك ذلك من خلال كتابة (Disk Cleanup) في شريط بحث ويندوز الذي ستجده في الركن السفلي الأيسر من سطح المكتب.

حدد (Disk Cleanup) الذي سيظهر في نتائج البحث.

بمجرد تحديده، سيبدأ حساب مقدار المساحة التي يمكنك تحريرها على قرص نظام التشغيل (C).

سيظهر الآن تنظيف القرص لنظام التشغيل (C). مرر لأسفل وحدد المربع الذي بجوار (الملفات المؤقتة)، كما يمكنك أيضًا اختيار حذف الملفات من مواقع أخرى، مثل (سلة المهملات) أو (التنزيلات).

بمجرد تحديد ما تريد مسحه، انقر فوق (تنظيف ملفات النظام).

بمجرد أن يحسب نظام ويندوز 10 مقدار مساحة التخزين التي سيتم تحريرها، سيتم نقلك إلى الصفحة ذاتها مرة أخرى، لكن هذه المرة، حدد الملفات والمواقع للمرة الثانية التي ترغب بحذفها ثم انقر فوق (موافق).

سيظهر تحذير يطالبك بالتأكيد على أنك تريد حذف الملفات نهائيًا، حدد (حذف الملفات).