كيفية الشحن السريع لأجهزة آيفون وآيباد

يبحث العديد من المستخدمين الذين سئموا من الشحن البطيء عن طرق لشحن أجهزة آيفون وآيباد بسرعة، والحل الأسهل هو استخدام محول شحن سريع مع الأجهزة المدعومة، إلى جانب ذلك، دعنا نتعمق ونتحدث عن بعض النصائح العامة لجعل شحن هاتف آيفون أسرع.

قائمة بأجهزة آيفون وآيباد التي تدعم الشحن السريع:

iPhone SE 2020

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone Xs Max

iPhone Xs

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPad Pro 12.9-inch (الجيل الأول وما بعده)

iPad Pro 11-inch (الجيل الأول وما بعده)

iPad Pro 10.5-inch

iPad Air (الجيل الثالث)

iPad mini (الجيل الخامس)

شاحن سريع 18 واط أو أكثر:

الطريقة الأولى والأكثر تحديدًا لشحن جهازك بسرعة هي استخدام شاحن قوي، حيث تدعي آبل أنه يمكنك شحن بطاريات آيفون المتوافقة مع الشحن السريع إلى 50 في المئة في حوالي 30 دقيقة.

كما يتطلب الشحن السريع:

كابل (USB-C) لأجهزة آيفون

كابل (USB-C) مخصص لجهاز (iPad Pro).

محول 18 واط أو 29 واط أو 30 واط أو 61 واط أو 87 واط أو 96 واط من آبل أو الشواحن السريعة الخارجية.

ملاحظة: توفر آبل في العلبة محول (18W) فقط لأجهزة (iPhone 11 Pro و 11 Pro Max) وأجهزة آيباد الجديدة، لكن لا تزال طرازات آيفون الأخرى، بما في ذلك (iPhone 11) و(iPhone SE 2020)، تحتوي على شاحن (5W) في العلبة.

هل سيشحن محول 29 واط أو 30 واط أو 61 واط أو 87 واط أو 96 واط جهاز آيفون أسرع من شاحن 18 واط؟

الإجابة ببساطة: ليس بالضرورة، حتى إذا كنت تستخدم شاحن طاقة بقدرة عالية، فإن منفذ الإدخال في هاتف آيفون سيقبل الشحن حتى 18 واط، (بحد أقصى 22 واط)، وهذا يعني أنه حتى إذا كان بإمكانك استخدام شاحن بقوة 87 واط، فسيتم شحن هاتف آيفون بسرعة 18 واط تقريبًا.

هل يجب علي شراء شاحن 18 واط أو أعلى؟

بالإضافة إلى هواتف آيفون، إذا كان لديك (MacBook) أو آيباد، فابحث عن محول قوي يتيح شحن كل شيء، ومع ذلك، إذا كان لديك جهاز آيفون فقط، فإنك ستحصل على محول بقوة 18 واط أو 30 واط بالسعر ذاته حيث يوفر ذلك لك بعض المال من خلال شراء سعة أقل.

هل يضر الشاحن صاحب القدرة العليا بهاتف آيفون؟

من الطبيعي أن تقلق من الشحن الذي يكون بقوة 61 واط أو 96 واط، لكن جهاز آيفون يحدد مقدار الطاقة التي يستهلكها وليس محول الشحن، لذلك مع جهاز آيفون يمكنك بسهولة استخدام الشاحن الذي يأتي مع جهاز آيباد أو (MacBook) الجديد، كما يمكنك حتى استخدام الشاحن السريع لهواتف أندرويد ذات السمعة الطيبة مثل هواتف سامسونج.

كيف يمكنني التحقق من القوة الكهربائية لشاحن آبل الخاص بي؟

ستجد هذه المعلومات في أسفل أو جانب المحول، حيث تتم كتابتها غالبًا داخل مستطيل مع الرقم وحرف (W).

الآن دعنا نلقي نظرة على بعض النصائح العامة الأخرى لتسريع شحن أي آيفون وآيباد.

تعطيل بيانات الهاتف وشبكة الواي فاي والبلوتوث وخدمات الموقع:

تستهلك بيانات الهاتف والواي فاي والبلوتوث قدرًا كبيرًا من الطاقة، حيث يتم تشغيلها حتى عندما يكون جهازك مقفلاً أو في وضع السكون، وتتمثل إحدى طرق الحصول على عمر بطارية أطول في تعطيل هذه الخيارات عند الشحن.

محول طاقة مزود بكابل معتمد وشاحن حائط بدلاً من الشحن اللاسلكي:

الشحن اللاسلكي مريح ولكنه بطيء، كما أنه يرفع من حرارة الجهاز بشكل ملحوظ، فإذا كان لديك وقت أقل وترغب في شحن هاتف آيفون بسرعة أكبر، فتأكد من استخدام كابل ومحول مناسبين بدلاً من الاعتماد على الشحن اللاسلكي.

إنهاء عمل جميع التطبيقات قبل الشحن:

لا تدع التطبيقات تعمل في الخلفية، لذلك قم بإنهاء عمل التطبيقات التي تكون قيد التشغيل قبل شحن الهاتف.

لا لاستخدام الهاتف أثناء الشحن:

حاول تجنب استخدام هاتف آيفون أثناء الشحن، حيث سيؤدي هذا إلى تقليل وقت الشحن إلى حد كبير.