فيسبوك تطلق قسمًا جديدًا لفضح خرافات كورونا

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء أنها ستطلق قسمًا جديدًا في شبكتها الاجتماعية مخصصًا لتبديد الخرافات غير الدقيقة عن الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، وذلك في أحدث جهد من الشركة لوقف انتشار المعلومات الخطأ عن الفيروس.

وتأتي الخطوة الجديدة من عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية بعد خطوات سابقة، مثل: الإشعارات التي تشجع المستخدمين على ارتداء القناع، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لوضع علامة تُحذِّر من المنشورات المضللة.

وقالت فيسبوك في تغريدة: إن القسم الجديد المسمى (عن كوفيد-19) About COVID-19 – الذي سيكون داخل (مركز معلومات كوفيد-19) Covid Information Center – سيُضاف إلى تطبيقها الرئيسي، وموقعها في الإنترنت، حيث ستُفضح الخرافات الشائعة عن الوباء.

وتشير لقطة الشاشة الموضحة في التغريدات إلى أن فيسبوك ستستخدم منظمة الصحة العالمية كمصدر موثوق به، وستتضمن عبارات بسيطة، مثل: “لم يثبت أن Hydroxychloroquine يشفي من الفيروس، أو يعالجه، أو يمنعه”.

To further limit the spread of misinformation, we're also launching Facts About Covid-19, a section in the Covid Information Center that will debunk common myths about the pandemic. pic.twitter.com/VjzSIEefYJ

— Facebook (@Facebook) July 15, 2020