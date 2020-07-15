فيسبوك تطلق قسمًا جديدًا لفضح خرافات كورونا

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء أنها ستطلق قسمًا جديدًا في شبكتها الاجتماعية مخصصًا لتبديد الخرافات غير الدقيقة عن الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، وذلك في أحدث جهد من الشركة لوقف انتشار المعلومات الخطأ عن الفيروس.

وتأتي الخطوة الجديدة من عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية بعد خطوات سابقة، مثل: الإشعارات التي تشجع المستخدمين على ارتداء القناع، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لوضع علامة تُحذِّر من المنشورات المضللة.

وقالت فيسبوك في تغريدة: إن القسم الجديد المسمى (عن كوفيد-19) About COVID-19 – الذي سيكون داخل (مركز معلومات كوفيد-19) Covid Information Center – سيُضاف إلى تطبيقها الرئيسي، وموقعها في الإنترنت، حيث ستُفضح الخرافات الشائعة عن الوباء.

وتشير لقطة الشاشة الموضحة في التغريدات إلى أن فيسبوك ستستخدم منظمة الصحة العالمية كمصدر موثوق به، وستتضمن عبارات بسيطة، مثل: “لم يثبت أن Hydroxychloroquine يشفي من الفيروس، أو يعالجه، أو يمنعه”.

To further limit the spread of misinformation, we're also launching Facts About Covid-19, a section in the Covid Information Center that will debunk common myths about the pandemic. pic.twitter.com/VjzSIEefYJ — Facebook (@Facebook) July 15, 2020

وكانت فيسبوك قد قالت سابقًا: إنه ليس على الشبكات الاجتماعية أن تكون حكمًا على للحقيقة، ورفضت حظر الإعلانات السياسية المضللة.

وفي سلسلة التغريدات ذاتها، أعلنت الشركة أيضًا أن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج سيجري مقابلة مع الدكتور (أنتوني فوسي) عن الوباء واستجابة الحكومة الأمريكية له في الساعة 2 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ يوم الخميس. وكان فوسي، وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، صوتًا حكوميًا بارزًا بشأن الوباء والاستجابة له، لكنه أثار انتقادات من قبل البعض في إدارة ترامب.

وأعلنت شركة فيسبوك مطلع شهر تموز/ يوليو الجاري عن إضافة رسالة إلى صفحة (آخر الأخبار) News Feed في شبكتها الاجتماعية والصفحة الرئيسية في خدمة (إنستاجرام) Instagram لتشجيع المستخدمين على ارتداء أقنعة الوجه.

وتكافح فيسبوك منذ تفشي فيروس (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم مطلع العام الحالي؛ لاحتواء المعلومات المضللة عن الفيروس على منصاتها، حيث تعد الخدمات التي تملكها الشركة منطلقًا لنشر الكثير من الشائعات، بالنظر إلى العدد الهائل من المستخدمين الذين يستخدمون خدماتها، والذين يتجاوز عددهم في الشبكة الاجتماعية وحدها 2.6 مليار مستخدم.