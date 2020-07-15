صفقة اليوم.. احترف تطوير الألعاب مع خصم 96%

حزمة تطوير الألعاب باستخدام منصة (Unity) ــ The Official Unity Game Development Bundle.

عدد الدورات: 4.

عدد الدروس: 613.

المدة: 44 ساعة.

يمكن لأي شخص أن يصبح مطور ألعاب محترف بالاعتماد على منصة (Unity)، حيث إنها منصة متعددة الاستخدامات، وتتيح إنشاء التصميمات الثلاثية الأبعاد، والثنائية الأبعاد، وتتضمن خيارات للمطورين من جميع مستويات.

تشير التقارير إلى أن مطور ألعاب Unity المبتدئ يمكن أن يحصل على دخل يصل إلى أكثر من 50 ألف دولار سنويًا، بينما يمكن للمطورين المحترفين الحصول على ما يصل إلى 185 ألف دولار أو أكثر.

ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية استخدام لغة البرمجة (سي شارب) #C مع إصدار Unity 2019 لتطوير ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد على نطاق تجاري بحيث يمكن ممارستها على العديد من منصات اللعب، بما يشمل: أندرويد، و(آي أو إس) iOS، ويندوز، وNintendo Switch، وPlaystation 4.

كما ستتعلم كيفية استخدام ميزات أحدث إصدار من المنصة Unity 2019، منها: تأثيرات ما بعد المعالجة، ونظام الرسوم المتحركة. بالإضافة إلى أكثر من 30 تحدٍ تفاعلي لاختبار معرفتك بالمفاهيم التي تعلمتها.

تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام أكثر أدوات منصة (Unity) شعبية وهي : Timeline، و Cinemachine مع لغة البرمجة #C لإنشاء أربع مقاطع سينمائية كاملة تحكي قصة لعبتك، وإضافة مسارات الرسوم المتحركة.

وهناك أيضًا دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير لعبة ثنائية الأبعاد للهواتف من نقطة الصفر، وحتى نشر التطبيق في متجر جوجل بلاي، وكيفية تحقيق الدخل من اللعبة عن طريق دمج (الإعلانات) Unity Ads.

وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 800 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 25 دولارًا.