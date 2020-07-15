صفقة اليوم.. احترف تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء باستخدام Raspberry Pi مع خصم 96%

- حزمة تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء باستخدام لوحة راسبيري باي The Raspberry Pi Mastery Bundle.
- عدد الدورات: 8.
- عدد الدروس: 200.
- المدة: 11 ساعة.
- (راسبيري باي) Raspberry Pi هي لوحة إلكترونية صغيرة جدًا بحجم كف اليد تقريبًا، ولكن يمكنك اعتبارها حاسوب صغير قدراته تفوق حجمه بكثير، وتعمل بنسخة من نظام (لينكس) Linux تُسمى Raspbian، وقد طُورت كوسيلة غير مكلفة لتعلم البرمجة.
- يستخدم هواة البرمجة في جميع أنحاء العالم لوحة (Raspberry Pi) كأي حاسوب تقليدي لتصفح الانترنت، وتصميم نظم التحكم الخاصة بالمنازل الذكية، وصناعة الروبوتات، وتطوير تطبيقات المراقبة، واستضافة VPN، وبناء منصات الألعاب، وأجهزة التحكم عن بُعد، وغير ذلك الكثير، لذلك فهي تُعتبر واحدة من أقوى أدوات إنترنت الأشياء في السوق.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم كل ما تحتاج لمعرفته عن لوحة (راسبيري باي) Raspberry Pi ابتداءً من الأساسيات، ومرورًا بكيفية استخدامها في بناء الدوائر الإلكترونية وبرمجتها، وحتى كيفية استخدامها في الأتمتة وإنترنت الأشياء من خلال بناء مشاريع حقيقية.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام لوحة Raspberry Pi مع لغة البرمجة (بايثون) Python في بناء تطبيقات إنترنت الأشياء وألعاب سريعة، فعلى سبيل المثال: ستتعلم كيفية التحكم في الإضاءة باستخدام برنامج مكتوب بلغة بايثون، وكيفية تنفيذ تطبيق إنترنت الأشياء من خلال برمجة بايثون للوصول للأجهزة عن بُعد.
- تضم الحزمة دورة كاملة حول تعلم تقنيات أتمتة الأجهزة من خلال بناء مشاريع حقيقية، مثل: كيفية التحكم في الأجهزة المنزلية مثل: التكييف، والإضاءة، ومشروع آخر حول ري النباتات تلقائيًا عندما تكون الرطوبة منخفضة عن طريق بناء عملية آلية.
- وتضم دورة أخرى حول تعدين البيتكوين باستخدام Raspberry Pi، حيث ستتعرف على مكونات الأجهزة المطلوبة لإعداد تعدين البيتكوين، وكيفية إعداد حساب لتعدين البيتكوين ومزامنة محفظة البيتكوين الخاصة بك معه، بالإضافة إلى شرح تفصيلي لعملية التعدين باستخدام أوامر Linux.
- وهناك دورة أخرى حول كيفية برمجة الروبوتات والتحكم بها، ودورة أخرى حول أتمتة مشاريع إنترنت الأشياء باستخدام Raspberry Pi 2، حيث ستتعلم كيفية بناء مشاريع إنترنت الأشياء، والتحكم عن بعد في الأجهزة المنزلية دون الحاجة إلى احتراف البرمجة.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
865 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 34 دولارًا.
- نسبة الخصم: 96%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Automation with Raspberry Pi Zero
- Introduction to Raspberry Pi
- Hardware Projects Using Raspberry Pi
- Bitcoin Mining Using Raspberry Pi
- Raspberry Pi Robotics
- Internet of Things Automation Using Raspberry Pi 2
- Home Automation in 48 Hours Without Coding
- Build Your Own ArmBot Step By Step Using Raspberry Pi Zero