صفقة اليوم.. احترف تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء باستخدام Raspberry Pi مع خصم 96%

يستخدم هواة البرمجة في جميع أنحاء العالم لوحة (Raspberry Pi) كأي حاسوب تقليدي لتصفح الانترنت، وتصميم نظم التحكم الخاصة بالمنازل الذكية، وصناعة الروبوتات، وتطوير تطبيقات المراقبة، واستضافة VPN، وبناء منصات الألعاب، وأجهزة التحكم عن بُعد، وغير ذلك الكثير، لذلك فهي تُعتبر واحدة من أقوى أدوات إنترنت الأشياء في السوق.