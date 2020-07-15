أوبو تعلن عن شاحن سريع بقدرة 125 واطًا

قادت شركة (أوبو) Oppo سوق الشحن السريع في السنوات القليلة الماضية، وقدمت الشركة الصينية اليوم أقوى شاحن سريع للهواتف الذكية على الإطلاق بقدرة 125 واطًا.

وبالإضافة إلى الشاحن السريع بقدرة 125 واطًا، فقد عرضت الشركة ثلاثة حلول جديدة للشحن الفائق السرعة، وهي: شاحن سريع صغير بقدرة 110 واط، وشاحن سريع لاسلكي (AirVOOC) بقدرة 65 واطًا، وشاحن سريع صغير (SuperVOOC) بقدرة 50 واطًا.

ويقال: إن تقنية الشحن السريع بقدرة 125 واطًا تشحن بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير حتى نسبة 41 في المئة في خمس دقائق، بينما تحتاج إلى 20 دقيقة للوصول إلى نسبة 100 في المئة.

ومن أجل حماية خلية الطاقة والهاتف الذكي، يأتي تصميم التقنية مزودًا بثلاث مضخات شحن متوازية تقسم الطاقة، وأضافت أوبو 10 أجهزة استشعار إضافية لدرجة الحرارة لمزيد من الأمان.

وتتبنى تقنية الشحن السريع اللاسلكي (AirVOOC) تصميمًا دائريًا لتبريد أفضل ولوحة زجاجية لتبديد الحرارة، وتقنية مضخة الشحن المعزولة المطورة ذاتيًا، مع تصميم ملف مزدوج متوازٍ لزيادة كفاءة الشحن اللاسلكي.

وتعمل تقنية الشحن السريع اللاسلكي (AirVOOC) على المستوى نفسه مثل الشحن السلكي (SuperVOOC 2.0) بقدرة 65 واطًا، حيث يتم شحن ملفين في وقت واحد، ويجب أن يستغرق الشحن الكامل لبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير نحو 30 دقيقة.

وما يزال الشاحن في الوقت الحالي ضمن مرحلته المفاهيمية، ولا توجد هواتف ذكية من أوبو تدعم المعيار.

ويأتي الجزء السفلي من الشاحن مع مروحة تبريد تخفّض درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، ويأتي التصميم العام بطريقة تتيح دائمًا تدفق الهواء النقي.

ويقترب حجم شاحن (SuperVOOC) المصغر بقدرة 50 واطًا من حجم مودم (4G) محمول، وتكمن الفكرة في وضعه في الجيب أو المحفظة، ومواصلة شحن الهاتف، بدلًا من الاضطرار إلى جلب الشاحن القياسي.

ويتوافق الشاحن مع بروتوكولات (VOOC)، ويعمل أيضًا مع البروتوكولات الرئيسية، التي من ضمنها 27 واطًا و 50 واطًا.

ومن أجل توفير التيار المناسب، يأتي الشاحن الصغير مع ما يسمى “الشحن بالنبض”، حيث أزالت أوبو مكثّفًا إلكترونيًا، وسمحت للشاحن بضخ كميات كبيرة من الطاقة في فتحات زمنية متساوية تبلغ 40 ميلي ثانية.

ويتوافق الشاحن الصغير بقدرة 100 واط مع جميع المعايير الشائعة، التي من ضمنها (SuperVOOC) حتى 65 واطًا و (VOOC) حتى 30 واطًا و (Quick Charge) عند 36 واطًا.

ويوجد حاليًا أكثر من 157 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم لتقنيات (VOOC) المختلفة.

وتتعهد أوبو بمواصلة تقديم حلول الشحن السريع من خلال التقدم بطلب للحصول على أكثر من 2800 براءة اختراع عالمية فيما يتعلق بالشحن السريع.