Realme تستعد لإطلاق هاتف مع بطارية سعتها 6,000 ميلي أمبير

تستعد شركة (ريلمي) Realme لإطلاق هاتف ذكي ذي بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6,000 ميلي أمبير/ الساعة، وذلك وفق ما كشف أحد مسؤولي الشركة.

وكشف (باسون يي) – مدير التسويق للعلامة التجارية – عن المعلومة الجديدة عبر حسابه في موقع إنستاجرام. وذكر أن الهاتف سيُطلق في إندونيسيا قريبًا.

وفيما عدا سعة البطارية، لم يُكشف عن أي شيء آخر يتعلق باسم الهاتف، ومواصفاته الأخرى، ولكن يُشار إلى أنه كان قد رُصد في وقت سابق بطارية من (ريلمي) بسعة 6,000 ميلي أمبير/ الساعة في قاعدة بيانات TUV Rheinland الألمانية مع رقم المنتج BLP793.

ونشر (يي) ملصقًا ذُكر فيه أن الجهاز “سيأتي قريبًا” دون تحديد تاريخ محدد. ومع ذلك، يُعتقد أن الانتظار لن يدوم طويلًا. كما يُتوقع أن تدعم البطارية تقنية الشحن السريع عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C.

يُشار إلى أن الشركة كانت قد أطلقت في السابق هواتف مع بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، مثل: هاتف (ريلمي 5) Realme 5.

تجدر الإشارة إلى أن (ريلمي) كانت قد أعلنت نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي عن هاتفها الذكي الجديد (ريلمي سي11) Realme C11 الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة ويتوفر بسعر لا يتجاوز 100 دولار أمريكي.

ويحتوي الهاتف معالج Helio G35 الجديد – الذي أُعلن عنه اليوم – وهو المعالج ذاته الموجود في هاتف (ردمي 9سي) Redmi 9C من شاومي الذي أُعلن عنه اليوم أيضًا. ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI المبنية على الإصدار 10 من نظام التشغيل أندرويد.

ويقدم (ريلمي سي11) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 256 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.