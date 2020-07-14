يأتي إصدار نظام التشغيل (WatchOS 7) بمجموعة من الميزات الرائعة والجديدة، مثل: ميزة تتبع النوم التي تستخدم مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار والمقاييس المختلفة، مثل: معدل ضربات القلب، والضوضاء المحيطة في الغرفة، وميزات متقدمة في تطبيق الخرائط.

ولكن ما لم تذكره آبل، هي إدخالها للعديد من الميزات الأخرى التي تعتبر جديدة نوعًا ما، وفي الوقت نفسه أضافت بعض التحسينات على بعض الميزات القديمة، مما يتطلب منك اكتشافها بنفسك.

إليك 4 أشياء لم تذكرها آبل عند الإعلان عن نظام WatchOS 7 الجديد:

1- تحتاج إلى آيفون يعمل بإصدار iOS 14:

قبل أن تتمكن من تحديث ساعة آبل الذكية إلى إصدار (WatchOS 7) الجديد، يجب عليك أيضًا تثبيت نظام التشغيل (iOS 14) في هاتف آيفون، كما أن إصدار (WatchOS 7) سيكون متوافقًا فقط مع طرز ساعة آبل الذكية Series 3 و Series 4 و Series 5.



2- إيقاف دعم ميزة قوة اللمس:

نظرًا لشاشة ساعة آبل الذكية الصغيرة، كانت ميزة (قوة اللمس) Force Touch طريقة مفيدة جدًا للمطورين لإضافة وصول سريع إلى الميزات والقوائم، حيث تسمح للمستخدمين بالضغط بقوة على شاشة الجهاز للوصول إلى محتوى وعناصر تحكم إضافية.

ولكن الآن مع إصدار نظام التشغيل الجديد إذا أردت مسح الإشعارات في الساعة الذكية، فبدلًا من الضغط بقوة على الشاشة واختيار خيار (مسح الكل) Clear All الذي يظهر لك، يجب عليك التمرير في الشاشة لأعلى واختيار خيار (مسح الكل) Clear All ضمن مجموعة من الخيارات الأخرى.

3- نغمة تنبيه بأصوات حقيقية:

يتضمن إصدار نظام التشغيل (WatchOS 7) بعض أصوات المنبه الحقيقة، مثل: أصوات الطيور، موجودة في قسم المنبه في تطبيق الساعة في آيفون، وهي مصممة بحيث لا تكون مزعجة، وفي الوقت نفسه هي أصوات حقيقية تساعدك في الاستيقاظ من النوم بشكل هادئ.

4- تحسين ميزة الاستماع:

يوفر إصدار (WatchOS 7) إشعارات استماع أسبوعية عندما تتجاوز حد الاستماع الآمن للأصوات الصاخبة عبر سماعات الأذن أو سماعات الرأس المقترنة بالساعة الذكية، كما ستجد في تطبيق الصحة في آيفون ملخص أسبوعي مع مزيد من التفاصيل حول المدة التي استمعت فيها إلى الأصوات العالية كل أسبوع.