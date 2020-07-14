مايكروسوفت تدمج تقويم جوجل في نسخة الويب من Outlook

بدأت شركة مايكروسوفت منذ أشهر باختبار إمكانية دمج خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) Gmail وخدمة التقويم Calendar التابعتين لشركة جوجل في نسخة الويب من (آوتلوك) Outlook، واليوم وصل الدعم إلى نسخة الأعمال من خدمة البريد الإلكتروني التابعة لمايكروسوفت.

وسيكون بإمكان مستخدمي (آوتلوك) على الويب إضافة حسابات Outlook.com و Google Calendar الشخصية إلى حساب (آوتلوك) الخاص بالعمل، وذلك على نحو يمكنهم من تحسين جدولة اجتماعات العمل.

وأُطلقت الميزة الجديدة الآن لجميع مستخدمي (مايكروسوفت 365) Microsoft 365 الذين لديهم حساب عمل، ولكن مايكروسوفت لم تُحدد تاريخًا تُمكِّن فيه جميع مستخدمي Outlook.com من إضافة حسابات (جيميل)، وتقويم جوجل، مع أنها تعمل منذ أشهر على اختبار هذه الميزة.

وإلى جانب دمج تقويم جوجل، حصلت نسخة الويب من (آوتلوك) أيضًا على بعض التحديثات المفيدة، مثل تمكين المستخدمين من جدولة موعد تسليم رسائل البريد الإلكتروني، والحصول على الردود المقترحة على رسائل البريد الإلكتروني في (آوتلوك) على الويب ونسخة الأجهزة المحمولة من الخدمة. وتخطط مايكروسوفت أيضًا لإضافة ميزة إلى نسخة الأجهزة المحمولة من (آوتلوك) تتيح للمستخدمين إعلام الآخرين بالوقت الذي يكونون فيه متفرغين للاجتماعات.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين إدارة التقويم في (آوتلوك)على الويب حتى يتمكن المستخدمون من فرز التقويم الخاص بهم مباشرةً داخل البريد الوارد بدلًا من الاضطرار إلى التبديل بين صندوق الوارد في الخدمة وأقسام التقويم.

وبينما تدمج الشركة خدمة مؤتمرات الفيديو (تيمز) Teams مباشرةً في (آوتلوك)، تعمل مايكروسوفت أيضًا على إضافة زر يسمح بالانضمام إلى اجتماعات خدمتي (زوم) Zoom و(وبكس) Webex بنقرة واحدة عن طريق الأجهزة المحمولة. كما أضافت الشركة الميزة التي تسمح للمساعد الرقمي (كوروتانا) Cortana بقراءة رسائل البريد الإلكتروني في نظام أندرويد، وذلك بعد إصدارها لنظام iOS العام الماضي.

يُشار إلى أن جميع التحسينات الجديدة صُممت للمساعدة في جعل (آوتلوك) أسهل في الاستخدام، وذلك في ظل اضطرار كثيرين إلى العمل عن بُعد، الأمر الذي يجعلهم في حاجة إلى جدولة المزيد من الاجتماعات على أساس يومي.