مايكروسوفت تحول Xiaoice إلى شركة مستقلة

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحويل برنامج الدردشة الآلي للمستخدمين الصينيين المسمى (Xiaoice) إلى شركة مستقلة جديدة، بحيث تزيد الخطوة من تركيز عملاقة البرمجيات على الأنشطة التجارية بدلاً من المستهلكين.

وجاء هذا الإعلان بعد عدة أشهر من إعلان مايكروسوفت أواخر العام الماضي أنها ستغلق مساعدها الصوتي (كورتانا) Cortana في الصين.

وتخلت مايكروسوفت في السنوات الأخيرة عن العديد من الأسواق التي تستهدف المستهلكين، من ضمنها الكتب الإلكترونية وبث الموسيقى وأجهزة اللياقة البدنية القابلة للارتداء والهواتف الذكية.

وأتاحت الشركة برنامج الدردشة الآلي (Xiaoice) في عام 2014، أي بعد فترة وجيزة من استلام (ساتيا ناديلا) Satya Nadella لمنصب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت.

ويستخدم (Xiaoice) الذكاء الاصطناعي لإجراء المحادثات الافتراضية، وعادةً ما يأخذ شخصية مراهق.

وقالت مايكروسوفت في تدوينة عام 2018: “في بعض الأحيان يكون لطيفًا، وأحيانًا وقح، لكن هذا المراهق الافتراضي لديه آرائه الخاصة ويعمل مثل أي روبوت آخر، ولا يحاول الإجابة على كل سؤال يطرحه المستخدم، ويكره اتباع الأوامر”.

وتم تدريب برنامج الدردشة الآلي باستخدام البيانات التي جمعتها مايكروسوفت من مستخدمي الإنترنت عبر محرك البحث (Bing)، ويعمل (Xiaoice) مع العديد من خدمات الدردشة الأخرى، من ضمنها (ويبو) Weibo.

لكن السلطات الصينية لم تنظر إليه دائمًا بشكل إيجابي، وبحسب ما ورد، فإن تطبيق الدردشة وي تشات قد حظر الخدمة ثلاث مرات لأسباب غير محددة تتعلق بالخصوصية والمحتوى السياسي.

وتواصل الشركة الجديدة خدمة المستخدمين الحاليين بينما تسعى أيضًا إلى جلب التكنولوجيا إلى شركات أخرى في الصين واليابان وإندونيسيا.

وتم إصدار برنامج الدردشة الآلي في البداية في الصين، لكنه متاح الآن أيضًا في إندونيسيا واليابان، وصمم لتوفير تجربة عاطفية أكثر من المساعدين الصوتيين، مثل سيري وكورتانا.

ووفقًا للإعلان، ستمتلك مايكروسوفت حصة استثمارية في الشركة الجديدة، ويشغل المدير العام لبرنامج الدردشة الآلي (Xiaoice) في مايكروسوفت منصب الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة.

ولدى برنامج الدردشة الآلي 660 مليون مستخدم، وأخبر الأشخاص الذين استخدموه مايكروسوفت أنهم يشعرون بمزيد من الإيجابية والدعم العاطفي، وذلك وفقًا لورقة أكاديمية لعام 2018.

وتهدف مايكروسوفت من خلال تحويل برنامج الدردشة الآلي إلى كيان منفصل إلى تسريع الابتكار المحلي لخط إنتاج (Xiaoice) وتحسين النظام البيئي التجاري لشركة (Xiaoice).