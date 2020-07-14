مؤسس ون بلس يكشف عن تصميم OnePlus Nord المرتقب في مقابلة

نشرت قناة التقنية الشهيرة في يوتيوب MKBHD مقابلة مع (كارل باي) – المؤسس المشارك لشركة ( ون بلس ) OnePlus – الذي استعرض تصميم هاتف (ون بلس نورد) OnePlus Nord المرتقب، وكشف عن عدد من المعلومات الأخرى.

وظهر باي في المقابلة وهو يرتدي سماعة الأذن اللاسلكية المرتقبة (ون بلس بدز) OnePlus Buds. كما عرض باي نموذجًا أوليًا لهاتف (ون بلس نورد) الذي من المقرر الإعلان عنه في 21 تموز/ يوليو الجاري.

وكشف باي عن تكاليف فاتورة المواد المرتبطة بمكونات، مثل شريحة (الاتصال القريب المدى) NFC التي تُكلِّف 4 دولارات، ودعم معيار مقاومة الماء والغبار، والبطارية الذي يُكلِّف 15 دولارًا بسبب الآلات باهظة الثمن المستخدمة لإجراء هذه الاختبارات.

وقال باي: إن الشركة انتظرت هذا الوقت الطويل لإعادة الدخول إلى القطاع الأجهزة المتوسطة المواصفات حتى تأكدت أن المعالجات المخصصة لهذه الفئة، خاصةً معالج (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G من كوالكوم قادرة على تجربة مماثلة لمعالجات هواتفها الرائدة من سلسلة (ون بلس 8).

وكانت الشركة قد أكدت أمس الاثنين عزمها الكشف عن أول سماعات أذن لاسلكية حقيقة في 21 تموز/ يوليو الجاري، أي في اليوم ذاته لحدث الإعلان عن هاتفها الذكي المنخفض السعر نسبيًا (ون بلس نورد).

ونُشرت منذ أشهر العديد من التسريبات المتعلقة بسماعات (ون بلس بدز) المرتقبة، خاصةً تصميمها المستوحى من سماعات (أير بودز) AirPods من آبل. وفي الأسبوع الماضي، شوّقت الشركة للسماعات الجديدة بنشر صورة للطُرز القديمة، وسألت: “ما التالي في الطابور؟”.

وفي حين يُنتظر الإعلان عن هاتف (ون بلس نورد)، أدرج متجر إلكتروني من رومانيا الأسبوع الماضي الهاتف الذي ظهر بتصميمه، ومواصفاته، وسعره.

وأُدرج الهاتف – الذي أكدت الشركة في وقت سابق أنه سيُطلق مبدئيًا في أوروبا، والهند – بسعر يعادل 475 يورو أو 535 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى من السعر الموعود، إذ قيل: إنه لن يتجاوز 500 دولار أمريكي.