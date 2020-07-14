لماذا قامت آبل بتحذير مالكي حواسيب ماك بوك بشأن استخدام غطاء الكاميرا؟

في وقت سابق من هذا الشهر، نشرت شركة آبل تنبيهًا عبر صفحة الدعم الفني تحذر فيه مالكي حواسيب (ماك بوك) MacBook من إغلاق الحاسوب المحمول في ظل وجود غطاء للكاميرا، حيث تذكر الشركة أن هذا يمكن أن يُسبب ضرر بالغ لشاشة الحاسوب قد يصل إلى تشققها أو كسرها.

ولكن، ما هي الأسباب الحقيقة لهذا التحذير، وما هي الإجراءات التي يجب عليك اتخاذها للحيلولة دون كسر شاشة الحاسوب أو تشققها؟

للتوضيح أكثر، فإن آبل لم تقل (لا تستخدم غطاء الكاميرا) بل التحذير الأساسي هو عدم إغلاق حواسيب ماك المختلفة في ظل وجود غطاء الكاميرا في مكانه، حيث أشارت إلى ذلك بوضوح قائلة: “إذا أغلقت حاسوب ماك المحمول الخاص بك أثناء وجود غطاء الكاميرا في مكانه، فقد يتسبب ذلك في تلف الشاشة لأن المسافة بين الشاشة ولوحة المفاتيح ضيقة للغاية”.

وأضافت: “كما يمكن أن يتسبب تغطية الكاميرا المدمجة بتداخل مع مستشعر الإضاءة المحيطة، وقد يمنع ميزات، مثل: السطوع التلقائي وTrue Tone، من العمل”.

هذا التحذير الأخير من شركة آبل يرجع بشكل رئيسي بعد ارتفاع استخدام المستخدمين لأغطية الكاميرا في حواسيب ماك الخاصة بهم عند العمل من المنزل للحفاظ على خصوصيتهم، حيث نجد أن ترك الحاسوب المحمول قيد التشغيل أو عدم تغطية الكاميرا المدمجة أثناء العمل من المنزل يمكن أن يُشكل خطر بالغ على الخصوصية.

خاصة وأن الكثير من مجرمي الإنترنت أصبحوا يستهدفون كاميرات الويب المدمجة في الحواسيب المحمولة للتجسس على المستخدمين، بالإضافة إلى ذلك نجد أن بعض حواسيب ماك، مثل: ماك بوك برو بقياس 16 بوصة يحتوي على إطار نحيف للغاية، ومن ثم وجود أي شيء بين لوحة المفاتيح والشاشة يمكن أن يتسبب في ضرر بالغ للشاشة.

إذا، ما الذي يجب عليك فعله؟

بدلاً من استخدام أغطية الكاميرا، توصي آبل مستخدمي حواسيب ماك بمراقبة ضوء مؤشر الكاميرا، إذا كانت متوهجة باللون الأخضر، فهذا يعني أن الكاميرا قيد التشغيل، إذا لم يكن الأمر كذلك فهو مغلق، وتذكر شركة آبل أن الكاميرا مصممة بحيث لا يمكن تنشيطها بدون ضوء مؤشر الكاميرا.

وفي حال كون بيئة العمل تتطلب منك تغطية كاميرا حاسوب ماك، فاتبع هذه الإرشادات لتجنب إتلاف الشاشة: