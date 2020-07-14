كيفية مطالبة آبل برصيد 25 دولارًا في قضية iPhone Throttling

اعتذرت شركة آبل رسميًا عن إبطاء هواتف آيفون القديمة في عام 2017 ووعدت المستخدمين المتضررين بتغيير البطاريات القديمة إلى أخرى جديدة مقابل سعر مخفض، أدى هذا القرار إلى – الذي ادعت آبل أنه كان يتعلق بتحسين عمر البطارية – دعوى قضائية جماعية وتسوية نهائية بقيمة 500 مليون دولار، حيث توفر شروط التسوية مدفوعات نقدية بقيمة ( 25 دولارًا لكل جهاز مؤهل)، وتفيد تقارير (MacRumors) أنه يمكنك المطالبة بهذا المبلغ من الآن وحتى 6 أكتوبر.

ستكون مؤهلاً لهذه التسوية إذا كنت تملك أحد أجهزة آيفون التالية قبل 21 ديسمبر 2017:

iPhone 6

6 iPhone Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE يعمل بنظام (iOS 10.2.1) أو أحدث.

iPhone 7

iPhone 7 Plus يعمل بنظام (iOS 11.2) أو أحدث.

إذا كان لديك جهاز آيفون مؤهل من شركة آبل فيمكنك التوجه إلى موقع الويب الذي تم إعداده لمالكي هواتف آيفون في الولايات المتحدة، حيث ستجد المزيد من المعلومات وخيارين لإرسال طلبك: إما عبر الإنترنت أو عبر البريد.

باستخدام كلتا الطريقتين، ستحتاج إلى الرقم التسلسلي لجهازك المؤهل، وإذا لم يكن لديك الرقم التسلسلي فيمكنك البحث عنه عن طريق إدخال بعض المعلومات الإضافية في نموذج المطالبة عبر الإنترنت.

كما يمكنك بدلاً من ذلك اختيار استبعاد نفسك من التسوية، مما يسمح لك بمقاضاة شركة آبل بشأن مشكلات مماثلة في المستقبل، ويمكنك أيضًا الاعتراض على التسوية أو طلب التحدث في جلسة الاستماع الأخيرة أو عدم فعل أي شيء على الإطلاق، لكن الطريقة الوحيدة للحصول على الأموال هي تقديم مطالبة.

بالطبع لن ترى تحصل على أموالك على الفور، حيث تشير الأسئلة الشائعة حول التسوية إلى أن القاضي في القضية يمكن أن يوقع على الصفقة بعد جلسة الاستماع النهائية في 4 ديسمبر – ولكن إذا كانت هناك أي طعون ، فقد تستغرق العملية وقتًا أطول وتأخير العوائد – وإذا تمت المطالبة بأكثر من 500 مليون دولار، فقد يكون تعويضك أقل من 25 دولارًا.

ننصح المستخدمين المتضررين في الوطن العربي بالمطالبة بحقوقهم في هذه القضية، وذلك بغية تدويل القضية والحصول على تعويض من شركة آبل الأمريكية.