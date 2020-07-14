كيفية التحقق من صحة البطارية في هواتف OnePlus

عندما يتعلق الأمر بطول عمر البطارية على هواتفنا الذكية، فهناك عدد لا يحصى من الأشياء التي يمكن أن تؤثر في طول عمرها على أجهزتنا، إذ يمكن أن يؤثر خفض السطوع وتشغيل الألعاب طوال اليوم ومشاهدة مقاطع الفيديو بشكل متتالي وتحديثات البرامج السيئة وما إلى ذلك في عمر البطارية، حيث تلعب هذه الأمور جميعها دورًا كبيرًا في صحة البطارية على اختلاف نوع الهاتف الذكي الذي تستخدمه.

هناك عوامل أخرى أيضًا تتعلق بالأجهزة، مثل امتلاك بطارية لم تعد قادرة على الاحتفاظ بالحد الأقصى لشحنها، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن بطاريات (الليثيوم أيون) عادةً ما تحتوي على كمية ثابتة من الشحنات التي يمكن التعامل معها قبل أن تبدأ في التدهور. كما أن البطارية مع كل شحن كامل (0-100٪) تفقد دورة شحن، وبعد ذلك ستصل إلى النقطة التي لم تعد فيها البطارية التي تأتي بسعة 4000 ميلي أمبير في الساعة تعمل كالمعتاد.

هذا أمر طبيعي لجميع بطاريات (الليثيوم أيون) في الهواتف الذكية اليوم، لذلك إذا كنت تريد أن تعرف إذا حان الوقت لاستبدال بطارية هاتف (OnePlus)، فإليك كيفية القيام بذلك.

قم بتنزيل تطبيق ( OnePlus Diagnostic ).

قم بتشغيل التطبيق.

ضمن خيار (سعة البطارية)، انقر على (عرض حالة البطارية).

ضمن خيار (حالة البطارية)، سيظهر لك الحد الأقصى للشحن على بطارية (OnePlus)، كما سيظهر إذا كانت بطارية الهاتف لاتزال في حالة جيدة أو إذا كانت في حالة سيئة (Serious Loss).

إذا قالت الحالة إن بطارية هاتفك في حالة (Serious Loss)، فهذا لا يعني أن هاتفك لن يعمل بعد الآن، بل إنها مجرد إشارة إلى أن بطاريتك لم تعد تحمل الشحنة كما لو أنها جديدة، وهذا يعني أنك قد تجد نفسك بحاجة لشحن جهازك أكثر من ذي قبل.

عندما تصل إلى هذه النقطة، لديك العديد من الخيارات للنظر فيها، حيث يمكنك دائمًا التفكير في إحضار بنك طاقة للحفاظ على شحن هاتفك أينما ذهبت، أو يمكنك أيضًا استبدال البطارية.