على الرغم من توفر لعبة (فورتنايت) Fortnite من شركة (Epic Games) للعب بشكل مجاني، إلا أنه يجب عليك إنفاق الكثير من الأموال داخل اللعبة للحصول على الملابس والأسلحة وغيرها من الأدوات كلما تقدمت في مستويات اللعبة. ومع ذلك، إذا قمت بشراء عناصر داخل اللعبة عن طريق الخطأ، أو قام أحد أطفالك بذلك فيمكنك إجراء عملية استرداد الأموال في فورتنايت من خلال بضع خطوات بسيطة.

كيفية استرداد الأموال في فورتنايت عند شراء العناصر عن طريق الخطأ:

إذا اكتشفت أن طفلك يجري عمليات شراء داخل اللعبة بدون إذنك، أو إذا اشتريت شيئًا لا تريده وقررت إلغاء عملية الشراء، فإن شركة (Epic) تتيح لك طريقة سهلة يمكنك استخدامها للمطالبة واسترداد الأموال التي أنفقتها في شراء العناصر.

كيفية استرداد الأموال من داخل لعبة فورتنايت مباشرة:

يمكنك استرداد الأموال في فورتنايت بسهولة، والتي لا تتطلب سوى بضع نقرات، ولكن مع ذلك، الجانب السلبي في هذه الطريقة هو أنه يمكنك استخدامها ثلاث مرات فقط، ليس ثلاث مرات في الشهر أو ثلاث مرات في السنة، بل ثلاث مرات فقط مدى الحياة لكل حساب.

شغل لعبة (فورتنايت) في منصة الألعاب أو الحاسوب أو الهاتف الذكي، ثم افتح القائمة الرئيسية.

اضغط على خيار رمز الترس لفتح قائمة (الإعدادات).

اضغط على أيقونة الصورة لفتح صفحة إعدادات (الحساب والخصوصية) Account And Privacy، ثم اضغط على خيار (تقديم طلب) Submit a Request.

سيؤدي ذلك إلى إظهار قائمة بجميع العناصر التي اشتريتها في اللعبة خلال الثلاثين يومًا الماضية، ابحث عن العنصر الذي تريد التراجع عن شرائه، وحدده في القائمة.

اختر سببًا لطلب استرداد الأموال، في الشاشة التالية اضغط على خيار (إرسال طلب الإرجاع) Submit Return Request.

ستظهر شاشة تأكيد نهائية تحذرك من أنه لديك فقط ثلاث طلبات إرجاع مدى الحياة، إذا كنت متأكدًا من أنك تريد المتابعة، اضغط على خيار (نعم) OK.

سترى بعد ذلك شاشة الموافقة على طلب الإرجاع، التي ستخبرك بعدد المنتجات التي أُضيفت إلى حسابك.

اضغط على (موافق) OK.

ملاحظة: يمكنك فقط إرجاع إجمالي ثلاث منتجات باستخدام هذه الطريقة، كما أن العناصر المستهلكة غير مؤهلة للإرجاع.