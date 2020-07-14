فيسبوك تبني روبوت بهلواني لتثبيت كابلات الألياف الضوئية

طورت شركة فيسبوك بالتعاون مع (ULC Robotics) روبوت بهلواني قادر على لف كابلات الألياف الضوئية على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط التي تخدم عادةً المناطق السكنية في معظم أنحاء العالم، بتكلفة أرخص بثلاث إلى خمس مرات من تكلفة بناء كابلات الألياف الهوائية التقليدية.

وقال (كارثيك يوجيسواران) Karthik Yogeeswaran، مهندس الأنظمة اللاسلكية في (Facebook Connectivity)، في تدوينة: إن فكرة المشروع جاءت بعد السفر عبر المناطق الريفية في أفريقيا وملاحظة انتشار البنية التحتية لخطوط الكهرباء، التي تعتبر أكثر انتشارًا من إجمال كابلات الألياف في البلاد.

وكانت فيسبوك بحاجة إلى خفض العمل اليدوي اللازم للف الألياف حول خطوط الكهرباء من أجل الحفاظ على انخفاض التكاليف، ويحتاج روبوت فيسبوك إلى القيام بعمله على الخط المباشر ويكون قادرًا على تجنب العقبات التي يواجهها لتقليل انقطاع الخدمات الكهربائية.

وشكلت مسألة الحفاظ على وزن الروبوت البهلواني – الذي يحمل الاسم الرمزي (Bombyx) – ضمن الحدود التي يمكن أن يتعامل معها خط الكهرباء ذو ​​الجهد المتوسط ​​تحديًا رئيسيًا لأنه سيحد من كمية الألياف التي يمكن أن يحملها، لذلك يجب تقليل حجم الكابل.

وقال يوجيسواران: إن استخدام خط الكهرباء ذو ​​الجهد المتوسط كدعم يضيف عددًا من التحديات الإضافية، مثل ضغط الجهد، كما يمكن أن يكون لموصلات الجهد المتوسط ​​فولطية تصل إلى 35 كيلوفولت، مما قد يسبب ظواهر تدهور، مثل التتبع والتفريغ الجزئي وانحناء الشريط الجاف.

ويمكن لخط الطاقة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة أعلى بكثير من نقطة انصهار أغلفة الألياف الضوئية النموذجية، ويمكن أن يؤدي تمدد خط الطاقة بسبب التغيرات الحرارية والاهتزازات الناتجة عن الرياح إلى إحداث ضغط على الألياف.

ويمتلك الروبوت نظام رؤية لتحديد العقبات وضبط تحركاته، ويمكنه رفع قسمه الأوسط الذي يحتوي على الألياف وأنظمة الدوران للتمكن من التنقل بين العوائق، وتتراوح سرعة البناء الإجمالية في المتوسط بين 1.5 إلى 2 كيلومتر لكل روبوت في اليوم.

وتتراوح التكلفة الإجمالية في البلدان النامية، من ضمنها تشغيل الروبوت البهلواني، بين 2 و 3 دولارات للمتر، وتتوقع فيسبوك من خلال خفض التكلفة الإجمالية لنشر الألياف الجوية أن يكون لنظامها تأثير كبير على الإنترنت، خاصةً بين نصف العالم الذي يكسب أقل من 5 دولارات في اليوم.

وتدعي فيسبوك أن هذا النظام، الذي يستخدم الشبكة الكهربائية لبناء البنية التحتية للإنترنت، سيكون أرخص من الأساليب الحالية لنشر كابلات الإنترنت، ويساهم ذلك في تحقيق الهدف الشامل لزيادة الاتصال بالإنترنت من خلال (Facebook Connectivity).