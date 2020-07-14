صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف تحرير الفيديو مع خصم 98%

الحزمة الكاملة لاحتراف تحرير الفيديو The Complete Videography Bundle: Beginner to Expert.

عدد الدورات: 10.

عدد الدروس: 410.

المدة: 45 ساعة.

أصبح محتوى الفيديو خلال الفترة الأخيرة من أكثر إستراتيجيات التسويق الرقمي فاعلية بفضل تطور سرعات الإنترنت، كما تشير التقارير إلى أن العملاء المحتملين يحتفظون بنسبة 95% من الرسالة التسويقية عند مشاهدتها في مقطع فيديو، مقارنة بنسبة 10% عند قراءتها كنص، وأن نسبة 53% من المستهلكين يتفاعلون مع العلامة التجارية بعد مشاهدة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

لذلك لم يعد الفيديو الآن خيارًا للشركات بل أصبح ضرورة، حيث يعتبر طريقة رائعة لتوصيل الأفكار المعقدة، وتثقيف المشاهدين حول آلية عمل منتج، أو خدمة معينة، وكذلك إضفاء الطابع الإنساني على العلامات التجارية، وغير ذلك الكثير. وبناءً عليه فقد زاد معدل الطلب الوظيفي على محررين الفيديو في الفترة الأخيرة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف مجال تحرير الفيديو ابتداءً من إنتاج مقاطع الفيديو، ومرورًا بالتعرف على الأنواع المختلفة من مقاطع الفيديو والمعدات المستخدمة لإنتاجها، وحتى احتراف العمل على أهم برامج تحرير الفيديو مثل: Final Cut Pro، و Adobe After Effects، و Adobe Premiere Pro، و Camtasia.

تتضمن هذه الحزمة 4 دورات تدريبية كاملة حول كيفية استخدام برنامج أدوبي (After Effects) من البداية وحتى تتمكن من إنشاء الرسوم المتحركة، وتحريك الرسوم البيانية. وكذلك دورة تدريبية حول كيفية استخدام برنامج Final Cut Pro.

كما تتضمن دورتين حول كيفية استخدام برنامج (Premiere Pro) لإنشاء مقاطع فيديو ترويجية للشركات، وكذلك دورة تدريبية حول كيفية استخدام برنامج (Camtasia) لتحرير مقاطع فيديو تتضمن عروض تقديمية احترافية.

الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1990 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.