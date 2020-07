صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف تحرير الفيديو مع خصم 98%

الحزمة الكاملة لاحتراف تحرير الفيديو The Complete Videography Bundle: Beginner to Expert.

إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف تحرير الفيديو، التصوير الفوتوغرافي، والتصميم، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

The Complete Video Production Course: Beginner to Advanced

Adobe After Effects: Learn The Basics

Complete Adobe After Effects Course: Make Better Videos Now!

After Effects: Create an Intro Video for Your Brand

After Effects: Learn Motion Graphic Design

Final Cut Pro 7 From Scratch: Become a Great Video Editor

Adobe Premiere Pro CC Masterclass: Learn How To Edit Videos

Premiere Pro for Corporate Video

Complete Adobe Premiere Pro Video Editing Course: Be a Pro!