صفقة اليوم.. احترف حلول Microsoft Azure واحصل على 6 كتب إلكترونية مع خصم 95%

- الحزمة الكاملة لاحتراف حلول مايكروسوفت أزارو السحابية The Complete Microsoft Azure eBook & Video Course Bundle
- عدد الدورات: 4.
- عدد الدروس: 22.
- المدة: 15 ساعة.
- عدد الكتب الإلكترونية: 6.
- تعتبر الحوسبة السحابية من المجالات السريعة النمو خلال السنوات الأخيرة، بسبب توجه الشركات إلى الاعتماد عليها للتكيف مع التحول الرقمي الذي نشهده حاليًا. كما أنها أصبحت أكثر أهمية خلال الفترة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا التي أجبرت الكثير من الشركات على التحول من نموذج البنية التحتية الداخلي إلى النهج السحابي حتى تتمكن من مواصلة عملها.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف تنفيذ حلول (DevOps) لتطوير البرمجيات باستخدام Microsoft Azure، حيث تتعلم كيفية التخطيط للمشاريع باستخدام أدوات (Agile)، وكيفية إدارة التعليمات البرمجية باستخدام Git، وكيفية استخدام أنظمة (CI / CD) لنشر التعليمات البرمجية.
- كما ستتعلم كيفية استخدام نظام (Kubernetes) لتطوير التطبيقات وأتمتة نشرها لتوفير التكاليف والحماية من هجمات DDoS وغيرها من الهجمات. وتطوير حلول المشاركة والحفظ التي تركز على العملاء باستخدام أفضل حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في فئتها في خدمة Microsoft Azure.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية حول كيفية استخدام نظام (Node.js) لتتبع التطبيقات السريعة والقابلة للتوسع، واستكشاف مرونة خدمة (Azure App Service) لتوسيع مهام نظام (Node.js) والتخلص من مشاكل الأداء، وكيفية إعداد قاعدة بيانات MySQL سحابية لتطبيقات الويب وتأمينها.
- ودورة أخرى حول كيفية استخدام حلول Microsoft Azure لبناء سحابة PaaS، ستبدأ باستكشاف (Azure App Services) وستتعلم العمل مع أنواع التطبيقات المدعومة بناءً على عوامل مختلفة مثل: اللغات والوظائف. كما ستتعلم إدارة قواعد بيانات متعددة وتوسيع نطاقها باستخدام (Azure SQL Elastic)، وكيفية إدخال الذكاء الاصطناعي للحفاظ على تشغيل العملية بالكامل.
- وفي الوقت نفسه، تضم الحزمة 6 كتب إلكترونية لشرح كل تحتاجه عن (Microsoft Azure) بدءًا من بروتوكولات الشبكات السحابية الأساسية، ووصولًا إلى التصميم المعماري للنظام، وكيفية تحديث التطبيقات مع تقليل وقت التطوير، وحتى كيف يمكن لأداة PowerShell أتمتة متطلبات الصيانة السحابية اليومية، وتسريعها.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
700 دولارِِ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية والكتب الإلكترونية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Implementing Azure Solutions [eBook]
- Serverless Integration Design Patterns with Azure [eBook]
- Azure Networking Cookbook [eBook]
- Azure PowerShell Quick Start Guide [eBook]
- Migrating Applications to the Cloud with Azure [eBook]
- Mastering Identity & Access Management with Microsoft Azure [eBook]
- DevOps with Azure [Video]
- Modernize Node.js Web Apps with Azure App Service [Video]
- Azure Platform as a Service, Web & API Application Deployment [Video]
- Azure Cognitive Services for Developers [Video]