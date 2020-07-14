شاومي قد تطلق تقنية للشحن باستطاعة 100 واط الشهر المقبل

أفاد أحد مسربي المعلومات في سوق الهواتف الذكية في الصين بأن شركة شاومي تعتزم إطلاق تقنية جديدة للشحن السريع باستطاعة 100 واط خلال الشهر المقبل.

وكانت التسريبات المتعلقة بهذه التقنية قد بدأت منذ أشهر، وقد تحدث أحد مسؤولي الشركة الصينية صراحةً في شهر شباط/ فبراير الماضي، بأن فريق البحث والتطوير الخاصة بالشركة يواجه تحديات يجب التغلب عليها قبل إطلاق التقنية. والآن ذكر التقرير بأن شاومي وجدت طريقة للتغلب على العقبات، وهي مكونات لازمة لتطوير التقنية التي دخلت بالفعل في مرحلة الإنتاج الشامل.

وذكر التقرير – الذي نشره حساب Digital Chat Station عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo – أن العتاد اللازم لتقنية الشحن السريع باستطاعة 100 واط من شاومي، التي قد تُسمّى Super Charge Turbo، أصبح جاهزًا، وقد دخلت التقنية الشهر الماضي في مرحلة الإنتاج الشامل في مصانع شركة (فوكسكون)، وفي حال سارت الأمور على ما يُرام، فمن المتوقع الإعلان عن التقنية مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل.

يُشار إلى أن تقريرًا نُشر في شهر حزيران/ يونيو الماضي كان قد كشف بأن شركة شاومي الصينية تعمل على إنتاج شاحن للأجهزة المحمولة باستطاعة هائلة تبلغ 120 واطًا.

وقد نُشر في التقرير السابق مقطع فيديو يُظهر الشاحن الذي سيدعم هذه الاستطاعة، وفي وقت سابق من الشهر الجاري تأكد أن الشاحن قادم أبكر مما هو متوقع، إذ حصلت الشركة الصينية على ترخيص للشاحن من وكالة 3C في الصين، ولم يكشف الترخيص الذي حصلت عليه الشركة عن أي شيء أكثر من كونه سيحمل رقم الطراز MDY-12-ED، وسيأتي بجهد 20 فولط وتيار 6 أمبير.

هذا، ولا يزال أول جهاز من شاومي يدعم هذه الاستطاعة في الشحن غير معروف، ولكن يُتوقع أن يكون أحد هواتفها الذكية الرائدة، مثل: (مي ميكس) Mi Mix.