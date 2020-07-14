سامسونج تتوقع إطلاق شبكات 6G في عام 2028

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات: إنها تتوقع أن يتم تسويق شبكات الجيل السادس (6G) في وقت مبكر من عام 2028، وتوقعت أن تصبح هذه الشبكات سائدة بحلول عام 2030، وذلك حسبما جاء في الورقة البحثية التي تحدد رؤيتها للجيل القادم من تكنولوجيا الاتصالات.

وأوضحت العملاقة الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن يبدأ قطاع الاتصالات الراديوية (ITU-R)، وهو قطاع في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) مسؤول عن الاتصالات اللاسلكية، عمله لتحديد رؤية الجيل السادس في العام المقبل.

وقالت الشركة: إن الوقت الذي ينفق في تحديد المعايير التقنية وتطويرها لكل جيل متعاقب، من (2G) إلى (5G)، قد أصبح أقل.

وأضافت أن تحديد معايير الجيل الثالث استغرق 15 عامًا، بينما استغرق تحديد معايير الجيل الخامس 8 سنوات، وسيستمر اتجاه التسارع هذا فيما يتعلق بالجيل السادس (6G).

وأشارت عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية إلى أن رؤيتها لشبكات الجيل السادس (6G) تتمثل في جلب تجربة الاتصال التالية الشديدة الارتباط بكل ركن من أركان الحياة.

وقال (سونجهيون تشوي) Sunghyun Choi، رئيس مركز أبحاث الاتصالات المتقدمة التابع لسامسونج للأبحاث، وهي ذراع البحث في الشركة الكورية الجنوبية: بالرغم من كون تسويق (5G) ما يزال في مراحله الأولية، إلا أنه ليس من السابق لأوانه أبدًا البدء بالاستعداد لشبكات الجيل السادس (6G)، مضيفًا أن الشركة ستبدأ أبحاث (6G) هذا العام.

وحددت سامسونج في الورقة البيضاء ثلاث فئات من المتطلبات – الأداء والمعمارية والجدارة بالثقة – لكي تحقق شبكات الجيل السادس خدمات متقدمة، مثل الواقع الغامر الممتد الحقيقي، والصور الثلاثية الأبعاد المتنقلة العالية الدقة، والنسخ المتماثلة الرقمية.

وقال التكتل: إن معدل ذروة البيانات يبلغ 1000 جيجابت في الثانية، وزمن التأخر الهوائي أقل من 100 ميكروثانية، و 50 ضعفًا لمعدل البيانات الأقصى لشبكات 5G، وستكون هناك حاجة إلى عشر زمن الوصول.

ويتضمن الأداء والمتطلبات المعمارية لشبكات الجيل السادس تحسين تصميم الشبكة للتغلب على إمكانات الحوسبة المحدودة للأجهزة المحمولة، مما يسمح بالتكامل المرن لكيانات الشبكة الجديدة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي منذ بدء تطوير التكنولوجيا.

ويعالج متطلب الجدارة بالثقة مشاكل الأمان والخصوصية الناشئة عن الاستخدام الواسع النطاق لبيانات المستخدم وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقدمت سامسونج لشركات الاتصالات الكورية الجنوبية حلول شبكات الجيل الخامس (5G)، التي تم طرحها في شهر أبريل 2019، وقامت منذ ذلك الحين بتوريد معدات الاتصالات الخاصة بها لشركات الاتصالات في الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.