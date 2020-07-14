دراجة كهربائية مصنوعة من ألياف الكربون حسب المقاس

أعلنت شركة (أريفو) Arevo، التي تتخذ من وادي السيليكون مقرًا لها، عن دراجة كهربائية مصنعة باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد.

وبالرغم من أن الشركة ليست اسمًا معروفًا في عالم ركوب الدراجات، لكنها تستخدم خبرتها في تصنيع المركبات والطباعة الثلاثية الأبعاد لإنتاج هذه الدراجة.

ويتم إصدار نموذجين يتبعان للعلامة التجارية (Superstrata) هما:

(Superstrata Terra): وهي دراجة عادية خفيفة الوزن يمكن تصميمها خصيصًا لمجموعة متنوعة من أنماط الركوب.

(Superstrata Ion): وهي دراجة كهربائية بمحرك خلفي بقدرة 250 واط وبطارية 252 واط ساعي ومدى 96 كيلومترًا وسرعة قصوى 32 كيلومترًا في الساعة.

ويصنع الإطار من ألياف الكربون، وهو أحادي الجسم، مما يعني أنه مصنوع كقطعة واحدة بدلاً من تجميع القطع معًا مثل معظم إطارات الدراجات، ويتيح هذا النهج للشركة تسليم دراجة مخصصة لجسم المتسابق بشكل أساسي.

وتقول العلامة التجارية (Superstrata): إن استخدام المواد البلاستيكية الحرارية يجعلها شديدة المقاومة، لكنها خفيفة الوزن بشكل ملحوظ، ولا يوجد غراء ولا مفاصل ولا طبقات أو أي شيء من هذا القبيل، مما يوفر مزيدًا من القوة.

ويبلغ وزن إطار (Superstrata Terra) نحو 1.7 كيلوجرام (حسب الحجم)، في حين أن وزن إطار (Superstrata Ion) يبلغ نحو 10.9 كيلوجرامات.

وبالرغم من أن الطباعة الثلاثية الأبعاد قد تكون باهظة التكلفة، لكن الرئيس التنفيذي للشركة ​يقول: إنها تصنع إطار دراجة أقوى وأكثر متانة بالإضافة إلى تصميم أكثر تخصيصًا يجذب العملاء الذين يرغبون في دفع المزيد مقابل ملاءمة مخصصة.

ويمكن للعملاء إرسال قياساتهم، وستقوم (Superstrata) بطباعة الدراجة باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد، ويستغرق كل إطار نحو 10 ساعات للبناء، وتدعي الشركة أنه يمكنها بناء ما يصل إلى 250 ألف تركيبة فريدة.

وتتفاوض الشركة مع مختلف شركات تصنيع البطاريات والمحركات للعثور على أفضل صفقة لمجموعة نقل الحركة الخاصة بالدراجة، وستكون دراجات الشركة متاحة للطلب الأولي عبر (Indiegogo).

وبالرغم من أن دراجات ألياف الكربون ليست جديدة، لكنها عادةً ما تكون مصنوعة من عشرات القطع، ويمكن أن تكلف في أي مكان من 4000 دولار إلى 12000 دولار.

ويبدأ سعر (Superstrata) من 2799 دولارًا لنموذج (Terra) و 3999 دولارًا لنموذج (Ion)، وتتيح الشركة الطلب الأولي في شهر يوليو وستبدأ بتسليم الدراجات في وقت لاحق من هذا العام.