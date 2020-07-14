جوجل توسع خدمة الاشتراك بالتطبيقات والألعاب Play Pass

أعلنت شركة جوجل أواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عن إطلاق خدمتها الجديدة (بلاي باس) Play Pass التي توفر للمستخدمين وصولًا إلى مئات التطبيقات بدون إعلانات أو مشتريات داخلية مقابل اشتراك شهري.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، أضافت الشركة – وفق ما قالت اليوم في تدونية – أكثر من 150 عنوانًا جديدًا إلى فهرس الخدمة، وشمل ذلك ألعاب سباق، وتطبيقات رسم جديدة، ووعدت بالاستمرار في إضافة محتوى جديد كل شهر.

وكانت الشركة قد قالت عند الإعلان عن التقنية: “لقد كان (جوجل بلاي) دائمًا يركز على ربطك بأفضل التطبيقات، والألعاب، والمحتوى الرقمي حيث هي. ولمّا كنا جميعنا نلعب بطرائق مختلفة، فإننا نقدم طريقة جديدة للاستمتاع بالعديد من تلك التجارب الرقمية: (جوجل بلاي باس) Google Play Pass“.

وتعد (بلاي باس) – التي اكتُشف أن الشركة تعمل على اختبارها أول مرة مطلع شهر آب/ أغسطس 2019 – خدمة اشتراك جديدة تعطي المستخدمين وصولًا إلى أكثر من مئات التطبيقات، والألعاب المفتوحة كليًا، والخالية تمامًا من الإعلانات، والمشتريات الداخلية، والمدفوعات.

وبالإضافة إلى إمكانية الاشتراك مقابل 4.99 دولارات أمريكية شهريًا، أعلنت جوجل اليوم عن تقديم خيار اشتراك جديد بسعر 29.99 دولارًا سنويًا في الولايات المتحدة. وقالت الشركة أيضًا: إن خدمة (بلاي باس) مع جميع التحديثات التي أُعلن عنها اليوم، ستتوفر لأجهزة أندرويد في أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، ونيوزيلندا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة هذا الأسبوع.

وعلى غرار (مكتب الأسرة في جوجل بلاي) Google Play Family Library، يمكن لمديري العائلة مشاركة اشتراك (بلاي باس) الخاص بهم مع ما يصل إلى 5 أفراد من العائلة. ويمكن لكل فرد من العائلة الوصول إلى خدمة (بلاي باس) فرديًا.