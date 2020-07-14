أوبو تعلن عن Oppo A12s بسعر لا يتعدى 130 دولارًا

أعلنت شركة أوبو Oppo في وقت سابق من العام الحالي عن هاتفها الذكي (أوبو أي12) Oppo A12، والآن أتبعته بهاتف آخر هو (أوبو أي12إس) Oppo A12s.

ويقدم الهاتف الجديد من الشركة الصينية مواصفات أقل مقارنةً بهاتف (أوبو أي12) الذي أُعلن عنه في شهر نيسان/ أبريل الماضي، خاصةً فيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة التخزين الداخلية.

ويقدم (أوبو أي12إس) الجديد ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت فقط بدلًا من 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت في (أوبو أي12)، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، بدلًا من 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت. وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع Helio P35، وشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.2 بوصات وبدقة 1520×720 بكسل مع قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، ويشترك الهاتف في هذه المواصفات مع (أوبو أي12).

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 6.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 9 باي من جوجل. وعلى ظهر الهاتف، هناك حساس للبصمة، وكاميرتين خلفيتين بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للأخرى المخصصة لتصوير العمق. ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,230 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن عن طريق منفذ (مايكرو يو إس بي) microUSB القديم.

ويتوفر (أوبو أي12إس) Oppo A12s في الوقت الراهن في كمبوديا باللونين الأزرق، والفضي، وذلك بسعر 129 دولارًا أمريكيًا فقط.

يُشار إلى أن الفرق في السعر بين (أوبو أي12) و(أوبو أي12إس) هو 30 دولارًا أمريكيًا، إذ أُطلق الأول بسعر 160 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت.