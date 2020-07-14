أفضل هواتف شركة سامسونج في 2020 حتى الآن

تطلق شركة سامسونج بشكل روتيني بعضًا من أفضل هواتف أندرويد بشكل سنوي، بل تتفوق هواتف سامسونج في بعض الأحيان على هواتف آيفون وهواتف هواوي.

تصدر شركة سامسونج هواتفًا بأسعار تناسب معظم المستخدمين، فهي تملك، على سبيل المثال، مجموعة (Galaxy S20) عالية المواصفات والتي تعتبر من أغلى هواتف الشركة، كما تملك الشركة هواتف (Galaxy A80) متوسطة المواصفات التي تعتبر مناسبة لأغلب المستخدمين حول العالم بسبب أسعارها المعقولة.

تضم قائمتنا مجموعة متنوعة من هواتف شركة سامسونج، حيث يمكنك رؤية أنها مرتبة بحسب مواصفات الهواتف وقوتها.

أفضل هواتف سامسونج في 2020 حتى الآن:

يمكن لمتابعينا في المملكة العربية السعودية الاستفادة من العروض على هواتف شركة سامسونج، حيث يمكن طلبها من خلال سوق أمازون في السعودية.

كما تسري بعض الشائعات حول عزم شركة سامسونج إطلاق هواتفها في 2021 بدون شاحن، ووفقًا لموقع (ETNews) الكوري، تفكر الشركة في بيع هواتفها الذكية المقبلة بدون شواحن، داخل علبة البيع، في وقت مبكر من العام المقبل. في حين أن شركة سامسونج الكورية لم تؤكد الخبر، فمن المحتمل أن يكون خفض التكاليف أحد أسباب هذا القرار، حيث ارتفعت أسعار الهواتف الذكية بشكل كبير في العقد الماضي.

من الممكن أن يكون هدف الشركة من هذه الخطوة هو رفع مبيعات الشواحن والسماعات، حيث تعرضت سامسونج سابقًا لانتقادات لبيعها شاحنًا سريعًا بقيمة 50 دولارًا لهاتف (Galaxy S20 Ultra) مع تضمين شاحن باستطاعة 25 واطًا فقط في العلبة.

كما أعلنت شركة سامسونج أن حدثها القادم (Galaxy Unpacked 2020) سيعقد بتاريخ 5 أغسطس، الموافق يوم الأربعاء، الساعة 5 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تكشف العملاقة الكورية الجنوبية عن مجموعتها الجديدة من أجهزة (Galaxy Note 20)، جنبًا إلى جنب مع خليفة أول هواتفها القابلة للطي، (Galaxy Fold). وعادةً ما تكشف سامسونج عن إصدار جديد من سلسلة أجهزة (Galaxy Note) في حدث (Galaxy Unpacked) الذي يقام في شهر أغسطس، لكن ستكون نسخة هذا العام افتراضية بسبب جائحة الفيروس التاجي كورونا.