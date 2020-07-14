أداة Certo AntiSpy.. تخبرك إذا اُخترق هاتف آيفون أو جهاز آيباد

في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب اكتشاف اختراق هاتف آيفون أو جهاز آيباد الخاص بك بالرغم من الاحتياطات التي قد تتخذها، وهذا يرجع إلى أن معظم البرمجيات الضارة التي تستهدف مستخدمي نظام التشغيل (آي أوإس) iOS و (آيباد أوإس) iPadOS تُصمم بعناية واحترافية بالغة للعمل في الخلفية لسرقة بيانات المستخدمين بدون أن يلاحظوا أي سلوك غير عادي في أجهزتهم.

ولمنع ذلك يمكنك استخدام أداة (Certo AntiSpy) لإجراء فحص دقيق لنظام التشغيل والتطبيقات الموجودة في هاتف آيفون أو جهاز آيباد للتحقق من اختراقه أم لا.

كيفية استخدام أداة Certo AntiSpy:

لاستخدام أداة (Certo AntiSpy) يجب عليك أولًا تثبيتها في حاسوبك سواء كان يعمل بنظام التشغيل ويندوز أو ماك أوإس، ومن ثم يجب عليك أخذ نسخة احتياطية من هاتف آيفون أو جهاز آيباد وحفظها في حاسوبك، حيث ستستخدم الأداة هذه النسخة الاحتياطية لفحصها بحثًا عن علامات الاختراق.

بمجرد حفظ النسخة الاحتياطية من هاتف آيفون أو جهاز آيباد في الحاسوب، قم بتشغيل الأداة في حاسوبك، حيث ستقوم الأداة بالبحث الدقيق عن عمليات كسر الحماية، وبرامج التجسس، وأي برمجيات ضارة مثبتة في هاتف آيفون أو جهاز آيباد، وبمجرد الانتهاء ستتلقى إشعارًا يظهر لك جميع العمليات المشبوهة الموجودة في جهازك كما ستقوم الأداة بتحذيرك إذا تم تثبيت تطبيقات تجسس في جهازك.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الأداة أيضًا بإجراء فحص شامل عن الأذونات التي تستخدمها التطبيقات المثبتة في آيفون أو آيباد، مما يمنحك نظرة سريعة عن التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى موقعك أو الميكروفون أو الكاميرا.

كما هو الحال مع معظم الأدوات والتطبيقات الاحترافية، فإن أداة (Certo AntiSpy) ليست مجانية، حيث يتوفر منها ثلاث خطط للاشتراك السنوي: