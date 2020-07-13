Fitbit Charge 4 يمكنه إيقاظك عندما تشعر بالراحة

حصل سوار تتبع اللياقة البدنية (Fitbit Charge 4) من فيتبيت على ميزتين بارزتين من خلال تحديث برمجي جديد برقم الإصدار 1.96.29 يجلب معه تنبيهات أكثر ذكاءً وميزات أفضل لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وذلك في سبيل تحسين عادات نومك وتشجيعك على أداء المزيد من التمارين.

ويستخدم وضع نظام تحديد المواقع الديناميكي الديناميكي (Dynamic GPS) – عند تمكينه – مستشعرات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لهاتفك إذا كان قريبًا، مما قد يحسن الدقة ويوفر أيضًا عمر البطارية على الجهاز القابل للارتداء، ويعود سوار (Fitbit Charge 4) إلى الاعتماد على نظام GPS المدمج الخاص به عندما لا يكون الهاتف قريبًا.

وهناك ميزة جديدة مفيدة أخرى تسمى التنبيه الذكي (Smart Wake)، بحيث يمكن لجهاز (Fitbit Charge 4) باستخدام هذه الميزة ضبط المنبهات وإيقاظك في الوقت الأمثل.

وبالنظر إلى أن السوار الذكي القابل للارتداء يمكنه تتبع مراحل نومك، فإن الميزة الجديدة تعمل على تحسين المنبه لكي ينبهك في الوقت المناسب حتى تستيقظ وأنت تشعر بالراحة بدلاً من الوقت المحدد، وسيستمر تشغيل المنبه في الوقت المحدد إذا لم تدخل مرحلة النوم الخفيف في غضون 30 دقيقة قبل ذلك.

وتتيح فيتبيت أيضًا ضبط الوقت الذي تظل فيه شاشة (Fitbit Charge 4) قيد التشغيل، بحيث يسمح هذا الخيار الجديد للمستخدمين بتعديل مدة بقاء الشاشة بعد استيقاظها.

وبالإضافة إلى الميزات الجديدة، يتمتع الجهاز أيضًا بإمكانية التحكم بتطبيق بث الموسيقى سبوتيفاي، إلى جانب عمر بطارية طويل يمتد لمدة سبعة أيام، وميزات فريدة أخرى اعتادت فيتبيت تضمينها في ساعاتها الذكية، مثل ميزة الدفع (Fitbit Pay)، ومستشعر (SpO2) لقياس مستويات الأكسجين في الدم.

ويتضمن سوار (Fitbit Charge 4) مقياسًا جديدًا للياقة يدعى (Active Zone Minutes)، بحيث يتعرف هذا المقياس بشكل تلقائي على معدل ضربات القلب عندما تكون مرتفعة لفترة زمنية محددة ويحسب دقائق النشاط، وتقول (Fitbit): إن هذا يهدف إلى تشجيع الناس على أن يكونوا نشيطين لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم.

يذكر أن هذا السوار الذكي البالغ سعره 149 دولارًا يُعد أحدث جهاز قابل للارتداء لتتبع اللياقة البدنية تطلقه الشركة بعد أن أعلنت شركة جوجل أنها تعتزم شراء فيتبيت في الخريف الماضي.