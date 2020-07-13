قبل ظهور متاجر التطبيقات كان نشر تطبيقات الهواتف الذكية عملية معقدة للغاية، حيث كان من الصعب جدًا على العديد من الشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة نشر تطبيقاتها، ولكن مع ظهور متجر (آب ستور) App Store الخاص بشركة آبل في شهر يوليو من عام 2008 أصبحت عملية نشر التطبيقات أسهل بكثير، كما ساهم بشدة في انتشار هاتف آيفون.

والآن، بمناسبة مرور 12 عامًا على إطلاق آبل لمتجر تطبيقاتها، إليك 7 حقائق عن متجر آب ستور قد لا يعلمها الكثيرون:



1- لم يتم إطلاق آيفون مع متجر آب ستور:

يعد متجر آب ستور اليوم جزءًا محوريًا من تجربة استخدم هاتف آيفون، ولكن ظهور المتجر كان بعد عام كامل من إطلاق أول هاتف آيفون، حيث لم يرحب ستيف جوبز في البداية بالفكرة، وأعرب عن قلقه من أن السماح بتثبيت تطبيقات الجهات الخارجية في آيفون من شأنه أن يُساهم بتخفيض التحكم في جودة الهاتف وتجربة المستخدم.

ولكن ضغط (فيل شيلر) Phil Schiller العضو البارز في الشركة وصديق ستيف جوبز المقرب عليه لتغيير رأيه، وفي مارس 2008، أعلنت شركة آبل أخيرًا عن بدء برنامج لتطوير التطبيقات، وهو ما سُمي لاحقًا (برنامج مطوري آبل) Apple Developer Program الذي ساهم في ظهور المتجر كما نراه الآن.

2- إطلاق متجر التطبيقات مع 500 تطبيق فقط:

اليوم، هناك أكثر من مليوني تطبيق في متجر آب ستور، ولكن عندما أُطلق المتجر للمرة الأولى في 10 يوليو 2008، كان يحتوي على 500 تطبيق فقط، مما جعل العديد من المطورين الأوائل يكسبون الكثير من الأموال في فترة وجيزة، مثل: مطور لعبة Trism الذي أطلق اللعبة بسعر 5 دولارات فقط ولكنه حصل على 250 ألف دولار في غضون شهرين، بينما تكلفة تطوير اللعبة لم تتجاوز 500 دولارِِ.

3- الوصول إلى مليار تنزيل خلال تسعة أشهر فقط:

استغرقت شركة آبل ما يقرب من 10 سنوات لبيع مليار هاتف من آيفون، ولكن الوصول إلى هذا الإنجاز بالنسبة لعدد تنزيلات التطبيقات في آب ستور استغرق وقتًا أقل بكثير، حيث وصل عدد تنزيل التطبيقات في آب ستور إلى مليار تنزيل في 24 أبريل 2009، أي بعد تسعة أشهر فقط من إطلاق المتجر.

4- يحتوي آب ستور على بعض التطبيقات الباهظة الثمن:

على مر السنين، أصبحت التطبيقات أرخص بشكل تدريجي، حيث انخفضت الأسعار إلى النقطة التي أصبحت فيها التطبيقات المجانية المدعومة بالإعلانات هي القاعدة، ومع ذلك لا يزال متجر آب ستور يحتوي على عدد قليل من التطبيقات الباهظة الثمن بشكل مدهش، مثل تطبيق CyberTuner الذي يُكلف 999 دولارًا.

5- دفعت آبل أكثر من 155 مليار دولار للمطورين:

ربما يكون متجر آب ستور قد أدخل الكثير من المال لخزائن الشركة، ولكنه حقق أكثر من ذلك للمطورين، حيث قالت الشركة إنه حتى نهاية عام 2019، دفعت أكثر من 155 مليار دولار للمطورين وحدهم.

6- تطبيق فيسبوك هو الأكثر تنزيلًا في كل الأوقات:

بينما يشهد تطبيق (تيك توك) TikTok عملية تنزيل ضخمة جدا في آب ستور في الوقت الحاضر، إلا أن تطبيق فيسبوك هو التطبيق الأكثر تنزيلًا في تاريخ متجر آب ستور، وهذا يرجع لقاعدة المستخدمين الضخمة لتطبيق فيسبوك، كما أن التطبيقات الأخرى المملوكة لشركة فيسبوك، مثل: واتساب وإنستاجرام ومسنجر تأتي دائمًا ضمن أكثر 10 تطبيقات تنزيلًا في قائمة التنزيلات السنوية.

7- ممارسات آبل في المتجر تُساهم في الحد من الابتكار:

أشارت دراسة حديثة إلى أن نظام إدارة متجر آب ستور يسمح لشركة آبل بالحصول على ميزة غير عادلة، حيث إن ممارسات الشركة في المتجر، مثل: ارتفاع العمولة الخاصة بها عند شراء كل تطبيق، وفرض نظام دفع محدد ساهمت في زيادة أسعار التطبيقات داخل آب ستور مقارنة بالمتاجر الأخرى مثل متجر جوجل بلاي، كما أنها تحد من الابتكار بشكل كبير.