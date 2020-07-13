ون بلس تحدد موعد الإعلان عن سماعاتها المرتقبة OnePlus Buds

أكدت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الاثنين عزمها الكشف عن أول سماعات أذن لاسلكية حقيقة في 21 تموز/ يوليو الجاري، أي في اليوم ذاته لحدث الإعلان عن هاتفها الذكي المنخفض السعر نسبيًا (ون بلس نورد) OnePlus Nord.

وقالت الشركة الصينية في تغريدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: “الآن وقد عرفتم الاسم. شاهدوا سماعاتنا اللاسلكية الحقيقية الأولى في 21 تموز/ يوليو”. ووضعت الشركة وسمًا باسم السماعات، وهو: (ون بلس بدز) OnePlus Buds.

Now you know the name. See our first truly wireless earphones July 21. #OnePlusBuds — OnePlus (@oneplus) July 13, 2020

وفيما عدا اسم السماعات، لم تكشف ون بلس عن أي من مواصفاتها، مثل: هل ستدعم تقنية إلغاء الضجيج، أو ما هو العمر المتوقع لبطاريتها. مع الإشارة إلى أنه سبق للشركة إنتاج سماعات بمواصفات جيدة، مثل: سماعات (بولتس وايرلس) Bullets Wireless التي أُطلقت في عام 2018.

ونُشرت منذ أشهر العديد من التسريبات المتعلقة بسماعات (ون بلس بدز) المرتقبة، خاصةً تصميمها المستوحى من سماعات (أير بودز) AirPods من آبل. وفي الأسبوع الماضي، شوقت الشركة للسماعات الجديدة بنشر صورة للطُرز القديمة، وسألت: “ما التالي في الطابور؟”.

وفي حين يُنتظر الإعلان عن هاتف (ون بلس نورد)، أدرج متجر إلكتروني من رومانيا الأسبوع الماضي الهاتف الذي ظهر بتصميمه، ومواصفاته، وسعره.

وأُدرج الهاتف – الذي أكدت الشركة في وقت سابق أنه سيُطلق مبدئيًا في أوروبا، والهند – بسعر يعادل 475 يورو أو 535 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى من السعر الموعود، إذ قيل: إنه لن يتجاوز 500 دولار أمريكي.

يُشار إلى أن المتجر نشر صورًا للهاتف مع الكاميرا الأمامية في أعلى الشاشة، في حين أن الصورة السابقة للهاتف تضمنت أن الكاميرا ستكون في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، الأمر الذي جعل البعض يشكك في المواصفات المنشورة.

ومع ذلك، ورد في المواصفات المنشورة أن هاتف (ون بلس نورد) سيحتوي معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G، وشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.55 بوصات.

ويقدم الهاتف أيضًا ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاث كاميرات بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 16 ميجابكسل للثانية، وبدقة 2 ميجابكسل للثالثة. وتأتي البطارية بسعة 4,300 ميلي أمبير/ الساعة.