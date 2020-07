ون بلس تحدد موعد الإعلان عن سماعاتها المرتقبة OnePlus Buds

أكدت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الاثنين عزمها الكشف عن أول سماعات أذن لاسلكية حقيقة في 21 تموز/ يوليو الجاري، أي في اليوم ذاته لحدث الإعلان عن هاتفها الذكي المنخفض السعر نسبيًا (ون بلس نورد) OnePlus Nord.

وقالت الشركة الصينية في تغريدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: “الآن وقد عرفتم الاسم. شاهدوا سماعاتنا اللاسلكية الحقيقية الأولى في 21 تموز/ يوليو”. ووضعت الشركة وسمًا باسم السماعات، وهو: (ون بلس بدز) OnePlus Buds.

Now you know the name. See our first truly wireless earphones July 21. #OnePlusBuds

— OnePlus (@oneplus) July 13, 2020