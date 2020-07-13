هواوي تعلن عن تباطؤ في نمو إيراداتها وسط الضغط الأمريكي

أعلنت شركة الاتصالات وصانعة الهواتف الذكية الثانية عالميًا هواوي اليوم الاثنين عن زيادة بنسبة 13.1% في الإيرادات في النصف الأول من العام، مما يدل على تباطؤ النمو في حين يواصل المسؤولون الأمريكيون الضغط على موردي الشركة وعملائها.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 13.1% إلى 454 مليار يوان (64.90 مليار دولار) في النصف الأول من العام، مقارنة بـ 401.3 مليار يوان في العام السابق. ومع ذلك، انخفض معدل نمو الشركة من 23.2% في النصف الأول من 2019. وقالت الشركة: إن هوامش صافي الربح كانت بنسبة 9.2%، مرتفعة من 8.7% في النصف الأول من 2019.

ونشرت شركة التقنية الصينية التقرير قبل يوم واحد من الأمر المتوقع من مسؤولي المملكة المتحدة بإزالة معدات هواوي من شبكات الاتصالات في البلاد. كما يأتي ارتفاع مبيعات الشركة بعد أكثر من عام من الضغط من المسؤولين الأمريكيين على موردي الشركة وعملائها. وتبيع الشركة معدات شبكات الجيل الخامس 5G لشركات الاتصالات، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب المحمولة للمستهلكين.

ووضع المسؤولون الأمريكيون هواوي على القائمة السوداء في شهر أيار/ مايو من العام الماضي، مما أدى إلى تقييد المبيعات الأمريكية الصنع، مثل: أشباه الموصلات. ولكن هواوي تمكنت من جمع مخزون من أشباه الموصلات، كما استمرت في تصميم الرقائق الخاصة بها التي تصنعها لها شركات TSMC التايوانية، وغيرها.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين: “وعدت هواوي بمواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والموردين، وبالاستمرار والمضي قدمًا والمساهمة في الاقتصاد الرقمي العالمي والتطوير التقني، وذلك بغض النظر عن التحديات المستقبلية التي تواجهها الشركة”.

وفي شهر أيار/ مايو الماضي، أعلن المسؤولون الأمريكيون عن قواعد جديدة تهدف إلى تقييد قدرة هواوي على توريد رقائق ذاتيًا، الأمر الذي سيضر بشدة جهودها في بيع معدات شبكات 5G.

وأظهرت نتائج النصف الأول من 2020 نموًا أسرع من نتائج الربع الأول من هواوي التي نُشرت في شهر نيسان/ أبريل. وبالنسبة للربع الأول، ارتفعت الإيرادات بنسبة 1% تقريبًا لتصل إلى 182.2 مليار يوان، مقارنةً بنسبة نمو بلغت 39% في العام السابق. وضاق هامش الربح الصافي في الربع الأول إلى 7.3% من نحو 8% قبل عام.

ولم تبلغ شركة هواوي عن شحنات الهواتف، ولكن شركة أبحاث السوق (آي دي سي) IDC كانت قد ذكرت أن هواوي احتلت في الربع الأول من 2020 المرتبة الثانية في سوق الهواتف الذكية، بحصة سوقية قدرها 17.8%، وذلك خلف سامسونج الأولى، وأمام آبل الثالثة.