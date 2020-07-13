مايكروسوفت تحدد تاريخ إطلاق لعبة محاكاة الطيران الأحدث

قالت شركة مايكروسوفت اليوم الاثنين: إنه سيتم إطلاق لعبة محاكاة الطيران التابع لها Microsoft Flight Simulator في 18 آب/ أغسطس المقبل لأجهزة الحاسوب الشخصية.

وأجرت عملاقة التقنية الأمريكية اختبار (ألفا) alpha خاصًا باللعبة الجديدة في الأشهر الأخيرة، وهي الآن جاهزة للطلب الأولي والتثبيت الأولي اعتبارًا من اليوم. مع الإشارة إلى أن لعبة Microsoft Flight Simulator تعد أحدث إصدار في السلسلة المفرطة التفاصيل التي أُطلقت أول مرة في ثمانينات القرن الماضي، وهي تتبع إصدار Microsoft Flight Simulator X: Steam Edition الذي أُطلق في عام 2014.

وقال (يورج نيومان) – رئيس Microsoft Flight Simulator – في بيان: “لقد شعرنا بالإثارة والتواضع من الدعم والتفاني اللذين تلقيناهما من مجتمع Flight Sim على مدار الـ 38 عامًا الماضية”. وأضاف: “منذ إطلاق أول لعبة محاكاة طيران من مايكروسوفت في عام 1982، علمنا أن الوقت قد حان أخيرًا لتطوير إصدار الجيل التالي من Microsoft Flight Simulator”.

وتتضمن أحدث لعبة محركًا نهارًا وليليًا جديدًا يسمح للاعبين بالسفر في أي وقت من اليوم بالإضافة إلى نظام قائمة مرجعية جديد موجه لكل من المبتدئين والمحترفين، وهو يسمح لهم بإعداد الأدوات والقوائم قبل الإقلاع. وتتضمن اللعبة أيضًا الطقس في الوقت الحقيقي، وحركة المرور الحية، والحيوانات في جميع أنحاء عالم الأحياء.

وتطلق مايكروسوفت ثلاثة إصدارات مختلفة من Microsoft Flight Simulator، مع الإصدار القياسي بسعر 59.99 دولارًا مع 20 طائرة و 30 مطارًا. وسيكون سعر الإصدار الفاخر 89.99 دولارًا ويتضمن 25 طائرة و35 مطارًا. ويتضمن الإصدار الأعلى 30 طائرة، و40 مطارًا بسعر 119.99 دولارًا.

يُشار إلى أن مايكروسوفت تعتزم إطلاق نسخة مجانية من لعبة Microsoft Flight Simulator لخدمة بث الألعاب (إكس بوكس جيم باس) Xbox Game Pass لأجهزة الحاسوب الشخصية.