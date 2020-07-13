كيفية تمكين الوضع المظلم في مستندات جوجل على أجهزة أندرويد

أضافت جوجل الوضع الظلم إلى تطبيق مستندات جوجل وجداول البيانات والعروض التقديمية على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، حيث يبدو الوضع المظلم الجديد متطابقًا مع الأوضاع المظلمة الموجودة في تطبيقات جوجل الأخرى.
كيفية تشغيل الوضع المظلم في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من جوجل:
يتم طرح خيار الوضع المظلم الجديد الآن للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، وقد يكون الموضوع الجديد مثبتًا بالفعل لدى العديد من المستخدمين؛ حيث يمكنك التحقق من ذلك باتباع الخطوات أدناه.
لكن أولًا تأكد من الحصول على آخر تحديث لتطبيق المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من جوجل على متجر جوجل بلاي، لكن قد يحتاج بعض المستخدمين إلى الانتظار لبضعة أيام أخرى قبل وصول الوضع إلى أجهزتهم.
بمجرد الحصول على الوضع الجديد، إليك كيفية تشغيله:
- افتح المستندات أو جداول البيانات أو العروض التقديمية من جوجل.
- اضغط على أيقونة القائمة ذات الخطوط الثلاث لفتح القائمة الجانبية.
- انتقل إلى (الإعدادات) ثم (اختيار السمة).
- حدد السمة من الخيارات المدرجة، حيث سيؤدي تحديد (Dark) إلى إجبار التطبيق على استخدام الوضع الداكن دائمًا، بينما يفعل (Light) الشيء ذاته بالنسبة لوضع الإضاءة الافتراضي، كما سيؤدي اختيار (System Default) إلى التبديل إلى المظهر على مستوى النظام بجهازك، لذلك إذا كان لديك مؤقتات الوضع الداكن التي تم إعدادها، فإن المستندات وجداول البيانات ستنتقل إلى الوضع المظلم مع بقية تطبيقاتك.