كيفية تمكين الوضع المظلم في مستندات جوجل على أجهزة أندرويد

أضافت جوجل الوضع الظلم إلى تطبيق مستندات جوجل وجداول البيانات والعروض التقديمية على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، حيث يبدو الوضع المظلم الجديد متطابقًا مع الأوضاع المظلمة الموجودة في تطبيقات جوجل الأخرى.

كيفية تشغيل الوضع المظلم في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من جوجل:

يتم طرح خيار الوضع المظلم الجديد الآن للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، وقد يكون الموضوع الجديد مثبتًا بالفعل لدى العديد من المستخدمين؛ حيث يمكنك التحقق من ذلك باتباع الخطوات أدناه.

لكن أولًا تأكد من الحصول على آخر تحديث لتطبيق المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من جوجل على متجر جوجل بلاي، لكن قد يحتاج بعض المستخدمين إلى الانتظار لبضعة أيام أخرى قبل وصول الوضع إلى أجهزتهم.

بمجرد الحصول على الوضع الجديد، إليك كيفية تشغيله: