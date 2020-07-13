تفيد التقارير بأن شركة آبل قد بدأت بالتعاون مع شركة فوكسكون التايوانية في الإنتاج التجريبي لعدسات مخصصة لأجهزة الواقع المعزز القادمة من شركة آبل نفسها. ومن المتوقع أن تكون هذه العدسات مخصصة لنظارة آبل الثورية التي تُسمى (Apple Glasses) التي يمكن أن تصل الأسواق بحلول عام 2023.

إليك كل ما تريد معرفته عن نظارة آبل الذكية القادمة:

ما الميزات التي ستحتوي عليها نظارة آبل الذكية:

يمكنك التفكير في نظارة آبل الذكية القادمة باعتبارها الجهاز الثاني الذي سيقترن بهاتف آيفون بعد ساعة آبل الذكية، مما يعني أنها ستعمل على جلب المعلومات مباشرة من شاشة آيفون إلى عينيك، ووفقًا لتقرير بلومبرج، ستحتوي العدسات على عرض ثلاثي الأبعاد، حيث ستعرض النظارة أي شيء بدءًا من النصوص أو رسائل البريد الإلكتروني أو الخرائط أو الألعاب في مجال رؤية الشخص الذي يرتديها.

كما تشير تقارير متعددة إلى أن آبل تفكر في إنشاء متجر تطبيقات منفصل تمامًا للنظارة الذكية بالإضافة إلى نظام تشغيل خاص، سيُطلق عليه اسم (GlassOS) وهذا يتماشى مع تسميتها لأنظمة التشغيل الأخرى، مثل: watchOS و tvOS.

كما أشارت براءة اختراع خاصة بالشركة إلى أنها تعمل على نظام تصحيح الرؤية البصري، مما يعني أن نظارة آبل الذكية ستلغي الحاجة إلى العدسات الطبية أو العدسات اللاصقة، حيث سيعالج النظام مشاكل البصر الشائعة، مثل: طول النظر وقصره.

ما هي أبرز المواصفات المتوقعة في نظارة آبل الذكية:

حتى الآن، لا توجد معلومات تفصيلية عن المواصفات أو الميزات المؤكدة، لكن بعض المواقع التقنية أشارت إلى بعض التوقعات بناءً على أحدث ما يوجد في النظارات الذكية الآن، مثل: Hololens 2 من مايكروسوفت.

حيث من المتوقع أن تحتوي نظارة آبل الذكية على الأقل على مجال الرؤية نفسه الموجودة في نظارة Hololens 2، مع زاوية 52 درجة للرؤية، ودقة تبلغ 47 بكسلًا لكل بوصة، بالإضافة لذلك إذا كانت نظارة آبل موجهة بصورة أكبر لتقنية الواقع المعزز بدلاً من مجرد عدسات لعرض الإشعارات، فربما يتطلب الأمر الاقتران بهاتف آيفون.

حيث يمكن لهاتف آيفون إرسال الصور الثلاثية الأبعاد إلى العدسات مباشرة، كما أنه من المحتمل أن تقوم آبل بإطالة عمر بطارية النظارة من خلال علبة شحن خاصة ليصل إلى أكثر من ثلاث ساعات مثلما فعلت مع سماعة AirPods.

ما هو موعد إطلاق هذه النظارة؟

يذكر المحلل الشهير (Ming-Chi Kuo) المختص بأخبار شركة آبل ومنتجاتها أن الشركة لن تذكر أي شيء عن هذا المنتج في حدث شهر سبتمبر القادم، لذلك، يعتقد أنها ستطرح هذه النظارة في عام 2022.

لكن (Jon Prosser) وهو أيضا مسرب بارز عن منتجات آبل يذكر أن نظارة آبل الذكية ستصل بحلول عام 2021، لكن هناك احتمال ثالث يستند إلى عرض تقديمي خاص بشركة آبل سُرب خلال الفترة الأخيرة أشار إلى أن تاريخ اطلاق النظارة قد حُدد في عام 2023، واستنادًا إلى هذه التوقعات العديدة فإن إطلاق هذا المنتج غالبًا سيكون في وقت ما خلال السنوات الثلاث المقبلة.