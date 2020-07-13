صفقة اليوم.. تعلم كيف تصبح مدير منتج محترف مع خصم 98%

الحزمة الكاملة لاحتراف مهارات مدير المنتج The Complete Become A Product Manager Certification Bundle.

عدد الدورات: 13.

عدد الدروس: 771.

المدة: 60 ساعة.

التطبيقات التي تستخدمها يوميًا، والمواقع التي تزورها بانتظام، والجهاز نفسه الذي تستخدمه لقراءة هذا المقال الآن، كل هذه الأشياء موجودة بفضل المطورين، والمصممين، والمهندسين الذين ساهموا في إنتاجها، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هذه الأشياء لا يمكن أن تكون واقعًا ملموسًا بدون (مدير المنتج) Product Manager وهو الشخص المسؤول عن ضمان تنفيذ جميع المشاريع بشكل مثالي في الوقت المحدد وبدون تخطي الميزانية المحددة.

على الرغم من أن إدارة المنتجات تعتبر مجال عمل مثير ومحفز، إلا أنه مجال عمل يتضمن الكثير من التحديات ابتداءً من العمل مع فرق متعددة، ووضع الإستراتيجيات وتحديد كيفية تنفيذها، وحتى ضمان رضا العملاء وتحمل مسؤولية الربح والخسارة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف جميع مهارات (مدير المنتج)، ابتداءً من كيفية إدارة فرق العمل المتعددة، ومرورًا بكيفية تصميم مخططات العمل وتطويرها، وحتى كيفية استخدام البيانات لفهم جميع أنواع المقاييس التي يجب مراقبتها وتحسينها، وقبول التغييرات وكيفية معالجتها، بالإضافة إلى فهم طرق المراجعة النهائية للمشاريع لضمان نجاحها.

تتضمن هذه الحزمة أكثر من دورة حول كيفية استخدام منهجية (أجايل) Agile، وطريقة (سكرم) Scrum، و Kanban في تطوير المنتجات.

كما ستتلقى تدريبًا على أساسيات البرمجة وكيفية استخدام أدوات مثل: MySQL، و Google Analytics، و HTML، و CSS، مما سيساعدك على أداء عملك بشكل أكثر فاعلية وسهولة. وبمجرد أن تنتهي من هذه الدورات التدريبية سيكون لديك الأدوات والموارد اللازمة لتوجيه فرق العمل، وتطوير المنتجات بنجاح.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 2032 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.